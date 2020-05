Cómo preparar nuestra moto para la vuelta a la normalidad

Si tuviste la moto mucho tiempo parada, consecuentemente seguramente algunos de sus elementos se hayan visto deteriorados. Acierto analiza cómo revisar y preparar la nuestra antes de salir de nuevo a la carretera.

Cómo poner a punto la moto

Uno de los elementos más importantes, el corazón de la moto, es el motor. Después de meses de inactividad es recomendable tomarse un tiempo para arrancarla, observar que no tiene ninguna fuga, que ralentiza y suena bien, etcétera. Empezaremos con unos pocos kilómetros de prueba hasta que se caliente. En caso de duda –si notamos una vibración, o sensaciones poco comunes– lo más recomendable es llevarla al taller. Asimismo, el combustible puede perder propiedades con el paso del tiempo o incluso evaporarse.

Pero no es el único líquido que es recomendable revisar: tendremos que comprobar los niveles de aceite (y su viscosidad). Su estado dependerá del tiempo que tenga el aceite, etcétera. El líquido de frenos es igualmente importante –si se vuelve esponjoso al tacto quizá sea hora de cambiarlo–, así como el de anticongelante –en el vaso expansor–.



Las ruedas pueden haberse visto afectadas por el desuso, sobre todo si no hemos anclado la moto correctamente. Pueden haberse deformado, perdido presión –incluso pueden haberse resecado, cuarteado o agrietado–. En ese caso estaremos perdiendo agarre y poniendo en peligro nuestra seguridad.



También es posible que nos hayamos quedado sin batería si no nos hemos preocupado de arrancarla de vez en cuando durante la cuarentena. Otra opción hubiera sido quitarla y guardarla en casa a temperatura estable. En este último caso solo tendrás que meterla en el cargador y montarla en la moto.



La limpieza será otro punto clave: ya no solo por higiene y por los peligros del coronavirus, sino porque el filtro de aire y el tubo de escape habrán cogido suciedad. Es importante comprobar que no haya fugas de aceite y que este no se haya acumulado en ciertas partes. En ocasiones lo más conveniente es limpiar primero en profundidad la moto y después revisarla a conciencia.



No podemos perder de vista tampoco las gomas, refrigeración o de aceite, gomas de admisión o de escape–, ni las suspensiones de la moto. En este último caso hay que tener cuidado con la horquilla, cuyos retenes pueden haberse resecado. Respecto a los cables, soportes del caballete, bieletas, cadena, etcétera, lo mejor será engrasarlos con un spray “3 en 1” o similar.

Revisar el seguro de la moto

En caso de no hacerlo –de no poner a punto la moto– no solo incrementaremos el riesgo de sufrir un accidente, sino también de solicitar la asistencia en carretera de nuestro seguro de moto –de tener contratada dicha cobertura–. Esto podría encarecer nuestra prima de cara al siguiente año.



De hecho también es un buen momento para revisar nuestro seguro de moto y comparar entre las distintas pólizas que nos ofrece el mercado. Además y dado que la demanda de este tipo de vehículos es superior entre abril y julio, es probable que tu póliza esté a punto de vencer. Una buena opción es comparar para conocer qué coberturas se adaptan mejor a nuestras necesidades y qué pólizas las cubren mejor.



Y para aquellos que solo utilizan su moto eventualmente existen opciones a su medida: algunas aseguradoras ofrecen seguros por días o por meses. Estos productos suelen ofrecer las mismas coberturas que las pólizas convencionales y anuales.