Argentina participará en una investigación global por la COVID-19

La Argentina oficializó su participación en una investigación global impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para encontrar un tratamiento eficaz contra la COVID-19.

Se trata del ensayo clínico "Solidaridad", el cual consiste en la comparación de cuatro opciones de tratamiento con la norma asistencial para evaluar la eficacia relativa de cada una de ellas frente a la COVID‑19: Remdesivir, Cloroquina o hidroxicloroquina, Lopinavir con ritonavir, Lopinavir con ritonavir más interferón beta‑1a. Todos estos medicamentos son utilizados para tratar otras enfermedades como ébola, HIV, esclerosis múltiple, paludismo y otras afecciones crónicas, incluyendo otras variedades de coronavirus como SARS y MERS

Mediante la participación en el ensayo de pacientes en múltiples países, "Solidaridad" tiene por objeto descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos estudiados retrasa la progresión de la enfermedad o mejora la tasa de supervivencia. Podrán incluirse más medicamentos en el ensayo en función de los datos que vayan apareciendo sobre ellos. Hasta ahora, más de 90 países colaboran para encontrar cuanto antes tratamientos eficaces a través del ensayo.

Además de contar con un protocolo especial que alivia la carga de los sistemas de salud nacionales enfocados en la lucha contra la COVID-19, este ensayo de la OMS reconoce la necesidad de dotar de velocidad y magnitud a la investigación de alternativas terapéuticas no licenciadas, por lo que espera alcanzar resultados al corto y mediano plazo. Asimismo, la inscripción de pacientes en un único ensayo aleatorizado facilitará la comparación rápida y mundial de tratamientos no probados, permitiendo evitar el riesgo de que, al realizarse múltiples ensayos pequeños, no se generen las pruebas sólidas necesarias para determinar la eficacia relativa de los posibles tratamientos.

Nuestro país fue uno de los primeros en ser invitados a sumarse a la iniciativa. Por ende, el Ministerio de Salud aprobó recientemente algunos pasos fundamentales para iniciar el proyecto en la Argentina, como el nombramiento de quienes coordinarán las acciones a nivel nacional y la habilitación a los hospitales para que se sumen al ensayo clínico.

Respecto a las autoridades, el Ministerio de Salud de la Nación nombró mediante una resolución a los doctores Juan Manuel Castelli y Gustavo Daniel Lopardo como Coordinador Gubernamental y Coordinador Clínico, respectivamente, siendo estos cargos ad honorem.

Por otro lado, la normativa establece que los hospitales participantes del ensayo clínico "Solidaridad" para COVID-19 "deberán contar con profesionales médicos que tengan conocimientos en Buenas Prácticas Clínicas en Investigación (BPC) y obtener la aprobación del protocolo básico, así como de sus sucesivas enmiendas, a través de su Comité de Ética en Investigación (CEI)". Dichos profesionales también deberán registrar sus datos personales y cumplir con las disposiciones aprobadas anteriormente por el Ministerio.