Zorzoli: "Es muy probable que este año no volvamos a la escuela que conocíamos"

Gustavo Zorzoli, profesor y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, habló con Gustavo Arce en el programa Uno Nunca Sabe de MDZ radio y analizó cómo será el futuro educativo después de la pandemia, las consecuencias de la educación a distancia y los desafíos para no aumentar el analfabetismo en el país.

Para Zorzoli "la pandemia no es un problema a corto plazo, por eso es muy probable que este año no volvamos a la escuela, al mendos de manera convencional. Por lo menos no volveremos a la escuela que teníamos idealizada, a lo sumo será a una escuela dual en la cual tendremos que respetar la distancia social". "Así la cantidad de chicas y chicos por aula se deberá reducir al menos a la mitad y seguramente lno irán todos los días a clase", exlplicó.

"Que el año se va a perder es seguro, hay muchas cosas que los chicos no van a aprender. Claramente, el aprendizaje no va a tener la misma calidad que si hubiera sido presencial". Para Zorzoli, prueba de esto es que "haya salido por consenso del Consejo Federal de Educación una reglamentación que establece la no calificación de los estudiantes. Lo cual está muy bien, porque efectivamente hay miles y miles de chicos y chicas que no están recibiendo educación".

Estos datos se recrudecen aún más porque tenemos niños y jóvenes desconectados totalmente, por muchas causas, que el docente enumeró :

La primera problemática es si el alumno tiene o no Internet.

La segunda es que aún teniendo Internet, surgen los problemas en la banda ancha (si no contás con al menos 20 mb por segundo no podés hacer una video conferencia, o sea no podés tener una calase sincrónica, cara a cara).

Otro problema es la cantidad de dispositivos por casa, ya que no sólo los alumnos los necesitan, sino que hay muchas madres y padres que trabajan a distancia, o sea que también necesitan la computadora

Por último, los espacios físicos, es decir, que nuestros hijos tengan un lugar determinado de cierta tranquilidad donde se puedan concentrar y hacer las tareas.

"Hay un conjunto de variables a tener en cuenta, pero la primera es que hoy la puerta de la escuela se abre cuando hay Internet, sin el no hay posibilidad de conexión y por lo tanto el acto educativo no se puede llevar adelante", expresó.

El docente aseguró que también hay situaciones muy controvertidas en términos de lo que está pasando: "yo creo que hay poca enseñanza y mucho envío de tareas. En muchos casos las familias no pueden ayudarlos en todas las tareas, o porque no tienen los conocimientos o porque cuentan con herramientas para transmitirlos según el nivel de quien te escucha. Además se generan situaciones de tensión intrafamiliar muy complejas".

La importancia de garantizar Internet para no tener analfabetismo

Zorzoli opina que "hace más de 60 días que pasamos a una modalidad para la cual no estábamos todos preparados, comenzando por los docentes, que de a poco nos vamos actualizando e incorporando nuevas estrategias para poder enseñar". Para él, "el gran problema que tenemos es la conectividad: en Argentina hoy una de cada dos familias no tiene Internet y uno de cada 2 hogares no tiene un dispositivo electrónico para conectarse. Así, la desigualdad que ya existía dentro de la escuela, se amplifica".

El docente reflexiona que "hasta ahora Internet se pensaba como un servicio muy segmentado para ciertos sectores, pero hoy hay que tomarlo como algo esencial, como es el caso de la electricidad, por ejemplo". Por eso se le está pidiendo al Gobierno Nacional y a las empresas que distribuyen Internet lleguen a un acuerdo, al menos durante la pandemia (para uso educativo).

Es tan amplia la brecha entre el que no está conectado, o sea que hace dos meses no recibe ningún estímulo desde escuela, y el que no para de hacer tareas, que lo que se les está pidiendo a los docentes es que hagan una evaluación de lo que está pasando. "El problema es que muchos docentes tampoco están conectados y no tienen idea de lo que está pasando".

La formación tecnológica de los educadores

El ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires entiende que "nosotros como docentes, a los cachetazos estamos aprendiendo a hacer un montón de cosas que antes no hacíamos". Para él, "en general (siempre hay casos particulares), la docencia es una carrera que tiene muchos profesionales, es decir, personas que han estudiado para alcanzar la titulación, o sea que la posibilidad de que nos capacitemos y vayamos incorporando herramientas es muy probable, de hecho está pasando". Eso se convierte en una de las buenas consecuencias: "que todas esas herramientas queden incorporadas a la enseñanza. Por eso es más importante aún que todos los estudiantes tengan Internet, porque no necesitamos conectividad para ahora, sino para la educación del futuro", finalizó.