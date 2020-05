Los jubilados necesitarían un 34% de aumento para estar al día

El gobierno anunció el segundo aumento por decreto de la jubilación en un 6,12 % a partir de junio y la continuidad de la suspensión de la ley de movilidad que promulgó el ex presidente Mauricio Macri. Aunque la titular de la Anses Fernanda Raverta dice estar preparando una fórmula nueva, las críticas y el enojo no tardaron en llegar ya que el haber mínimo apenas alcanzaría los 16.877 pesos y los haberes de más de 50.000 acumularían en el año una quita del 10%.

Se entiende que "no hay un sistema perfecto", explicó a MDZ Radio Adrián Troccoli, abogado previsionalista. Pero el anuncio de que el 80 % de los jubilados le ganará a la inflación "es estrictamente discursivo", señaló. En verdad, el haber mínimo hubiera sido más alto con la Ley "suspendida" y los bonos extraordinarios apenas compensan a las mínimas, pero no integran el haber mensual. Otra vez a pedirle a tribunales que corrija la pérdida. Por lo cual, afirma Troccoli, la jubilación mínima que debiera haber salido favorecida, tuvo un aumento más significativo en el mes de Marzo, pero con la fórmula suspendida hubiera dado un 3% más inclusive. Lo que hizo el ministro de trabajo Claudio Moroni es sumamente sencillo, está comparando la inflación de este semestre contra los aumentos de este semestre. Pero se olvida de la bomba que dejó Macri con una pérdida del 24 % en los últimos tres años. Por eso, afirma el previsionalista, "una ley de movilidad viene siempre con atraso: primero pasa la inflación, después viene el aumento de los jubilados." Troccoli recuerda que el presidente Alberto Fernández anunció cuando resultó electo que le aumentaría las jubilaciones a la gente un 20% y que esto no servía para recomponer a los jubilados, si no que sólo amortizaría la inflación futura. La estrategia es "te pago desde que asumí", pero los beneficiarios vienen perdiendo desde 2016 y en verdad para recomponerles la situación, hoy necesitarían un aumento de un 34 %.

Aunque nuestro sistema es deficitario, hay otros en el mundo que si funcionan y tienen otros problemas. Nuestro país tiene lo que se llama un bono demográfico, es decir que todavía tenemos más gente joven que personas en edad jubilatoria debido a que tenemos aún una taza de natalidad alta y la expectativa de vida no es tanta como en otras partes del mundo que llega a los 100. "Por lo que nosotros tenemos arreglo" dijo a MDZ radio con cierta esperanza el Dr. Troccoli. La propuesta del previsionalista no es una jubilación universal que segun entiende desalienta a los aportantes porque al final será lo mismo, si no un sistema que contemple las diferencias contributivas premiando a quienes hayan hecho el esfuerzo contributivo durante 40 años. "Creo que hay que pagar una prestación a la vejez, pero no una jubilación."

Al final del día, el sistema de jubilación abre siempre una revisión completa de nuestro esquema de trabajo y producción completo. Una hoja de vida que se zanja muy por fuera del premio al trabajo en blanco, la confianza en la vuelta de los aportes y un atraso salarial que nunca recupera el aliento perdido aún después de 40 años de aporte.