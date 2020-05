Cómo acceder a los beneficios de Yacaré, Banco Voii , ok Créditos y Caja Plus

El uso de plataformas digitales en el comercio venía siendo una tendencia fuerte que y el contexto de pandemia potenció su crecimiento. Hoy además de los beneficios que te ofrecen son una solución para la economía domestica que simplifica la vida de muchas familias, te permite pagar tus cuentas a través de tu celular, sin moverte de tu casa y sin tener que realizar el intercambio de dinero y/o tarjetas, o sea evitando todo tipo de contacto, que es lo más recomendando en los protocolos sanitarios para la actividad comercial.

Por eso decimos que el complemento perfecto del e-commers es la billetera electrónica. En MendozAprende invitamos a Pablo Blanco, Gerente de negocio digital en Ok Consumer Finance, para conversar respecto de esta tendencia y conocer acerca de una batería de servicios financieros digitales que llegan a Mendoza de la mano de Yacaré, Banco Voii, Ok Créditos y Sancor Seguros, grupo empresario que además obtuvo una licitación de Caja Seguro Mutual de Mendoza, para prestar servicios con un programa de ahorro y una línea de créditos rápidos y de costo razonable, beneficios exclusivos para empleados públicos de la Provincia de Mendoza.

En la entrevista realizada en vivo por la cuenta de Instagram de MDZ conversamos acerca de todos los beneficios, requisitos y formas de acceso para los usuarios del servicio sean comerciantes o consumidores y sobre los mecanismos de seguridad digital y crediticios que tienen.

Es importante destacar que las empresas asociadas en este grupo económico cuentan con amplia experiencia cada una en su rubro, habiendo desarrollando el fuerte de su actividad cada una de ellas en diferentes provincias de Argentina, fundamentalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Salta, Tucumán y Jujuy a través de Credito Ok y actualmente están realizando para arrancar en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca y Mendoza, que es donde están mas avanzados.

Pablo afirmó que lo que motivó a cada una de estas empresas líderes en su campo ha realizado este emprendimiento fue “generar negocios dentro de la economía social que nos permitan llegar a la gente, cumplir con una función social, colaborar con la inclusión financiera y ser sustentables económicamente. Queremos que se consuma en los comercios de Mendoza este es nuestro objetivo”.

En relación a los aspectos más importantes de este paquete de servicios desde el punto de vista de los consumidores es que para acceder sólo tenés que descargar la App de la billetera electrónica de Yacaré, que está disponible tanto para teléfonos con Android como para IPhone, para operar de forma inmediata y sin ningún costo alguno de mantenimiento o transacción. La carga de dinero en tu billetera podés hacerla vía transferencia bancaria o a través de un rapipago con dinero en efectivo. De esta manera pueden tener acceso aquellas personas que están bancarizadas como quienes no poseen cuentas bancarias.

También podes crear cuentas de terceros por ejemplo para tus hijos o personas mayores que hoy necesitan realizar pagos y se ven impedidas de hacerlo en forma personal. Incluso si contás con tarjetas de créditos, podes operar con ellas a través de tu billetera electrónica.

Con este solo paso ya podés comenzar a disfrutar de los beneficios y promociones que tenés por ser usuario de Yacaré, entre ellos un esquema de prestaciones de seguros de asistencia que se llama “llamando al doctor”, en el que interviene Sancor Seguros.

Créditos y beneficios

Pero además si sos empleado público de la provincia, a través de Yacaré y de acuerdo con el programa de Caja Plus tenés acceso a una línea de crédito exprés. Para este caso, en tu billetera vas a encontrar una opción que se llama Préstamo Caja Plus, desde ahí podes solicitar digitalmente tu crédito en tres simples pasos sin moverte de tu casa. Actualmente en la oferta lanzamiento se trata de préstamos hasta $10.000 pagaderos en 6 cuotas de $2072. La idea a futuro es generar un mecanismo de crédito más variado de acuerdo a cómo va respondiendo el mercado.

Otro beneficio viene dado por el Programa Ahorro Plus que no se trata de descuentos sino de reintegro de dinero sobre algunos productos conforme el convenio celebrado con el comercio adherido. En este caso Pablo sobre el servicio destacó que “no cobra gasto fijo, si supera el monto de $75 por mes tiene un único costo de $25 por mes, el arancel es fijo no importa si el monto sea mucho mayor a $75. Ese pequeño arancel se cobra solo para el caso en que haya habido ahorro, sino no se cobra nada. El comercio adherido a Ahorro plus acepta y otorga el reintegro, o sea en vez de hacer descuento, el usuario paga el precio total pero si está en la promoción del por ejemplo 10% de reintegro, se le acredita para el próximo mes en la cuenta ese monto, por ejemplo si la compra fue de $1000 se acredita $100”

Respecto de los beneficios futuros que están en cartera para los usuarios, remarcó “en proyección de servicios a futuro tenemos carga de tarjeta sube y celulares, transferencias desde y hacia todo el sistema financiero, interoperabilidad QR con el resto de las billeteras, acceso al crédito al resto de los usuarios no solo empleados públicos, saldos remunerados, es decir, que la gente pueda ahorrar y recibir una remuneración por su saldo y la compraventa de dólares”.

Respecto de los temas de interés para los comerciantes sobre este servicio, Pablo afirmó que “los comercios deben pagar un arancel por cada consumo que realice un cliente en su comercio, pero no pagan cargo fijo ni costo de mantenimiento, ni de cuenta. Estos aranceles son diferenciales de acuerdo al medio de pago que haya utilizado la persona que consumió en ese lugar. Si se trata de una transacción realizada con fondos acreditados en la billetera del usuario el arancel es del 0,5% más IVA, si es el caso de adelanto de sueldo de empleados públicos, el arancel es de 3,75% más IVA. En caso de operaciones con tarjetas es el arancel de la tarjeta más 0,3% mas IVA.

Inclusive comercios grandes que requieren sistemas de integración, estos procesos y setup, son bonificados por parte nuestra. Un comercio pequeño solamente con un teléfono ya está en condiciones de cobrar, no requiere postnet ni ningún otro dispositivo”

Este servicio no está dirigido solo a comercios sino también para servicios profesionales.

Por otra parte, respecto al proceso de acreditación del dinero al comercio, aclaró Pablo que si el usuario realiza el pago con dinero que tiene en su billetera, o en el caso del empelado publico provincial que puede hacer pago con adelanto de sueldo a través del programa Caja Plus, la acreditación de los fondos es inmediata en la cuenta de Yacaré del comercio. A su vez, el comercio puede transferir los fondos a otra cuenta Yacaré u otra cuenta bancaria o realizar el retiro de fondos a través del Rapipago. En caso que el pago se realice con tarjeta de debito y/o crédito el plazo de acreditación es el mismo conforme la tarjeta o Banco que se trate, sin embargo dentro de los planes a futuro la empresa prevé poder tener como beneficio el adelanto de estos fondos para el comerciante, como otra fuente de financiamiento.

Pablo destacó que el programa de adelanto de sueldo como el de ahorro plus, son un beneficio para el comerciante ya que calculan que son más de 100.000 personas a quienes les estarían financiado su capacidad de consumo, lo que va a traccionarles mayor cantidad de clientes. Otro beneficio que destacó es que la billetera tiene la capacidad de dar de alta no solo el comercio sino también sucursales y usuarios dentro de cada sucursal lo que permite tener un mayor control del comerciante sobre las transacciones que realizan sus empleados, función que hoy es muy necesaria para el caso de los deliberys por ejemplo.

Para adherirse al servicio el comerciante debe acceder a www.yacare.com y ahí encontrará los requisitos y el paso a paso para inscribirse y poder descargar la app en su celular.

También hablamos respecto de los mecanismos de seguridad tecnológicos y financieros. “Toda nuestra plataforma tecnológica cumple con todos los estándares internacionales. El riesgo del fraude tecnológico lo contrarrestamos porque los datos están en el teléfono de la persona no en una base de datos de la compañía, si te roban el teléfono nadie puede tocar esos datos ya que están bajo una clave personal. Es importante destacar que nuestro mecanismo de seguridad, que prevé esta separación de datos, ha sido validado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Prisma Medios de Pago. Somos la principal herramienta de cobro digital del Gobierno de CABA y no hemos tenido problema. Por otro lado, cada vez que se cambia de dispositivo para acceder a la billetera debe verificarse, ya que es el equipo puntual lo que está trazado en el sistema. Desde el punto de vista de la seguridad financiera tiene como contrapartida una cuenta recaudadora que por normativa del Banco Central tiene que estar en un banco y la tenemos en Banco Voii y no se pueden utilizar esos fondos para otro fin diferente”

Por último destacó que disponen de un servicio de contac center con el usuario a través de redes sociales y WhatsApp que funciona como boca para atender reclamos y también de asistencia para el aprendizaje en la utilización de la plataforma digital.