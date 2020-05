Liberarán camas de internación reservadas para casos de COVID-19

Ante las diferentes realidades epidemiológicas en las provincias respecto a la circulación del coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso liberar las camas de terapia intensiva de los hospitales ubicados en zonas sin nuevos casos de COVID-19, con el fin de que vuelvan a emplearse para asistir a pacientes con otras enfermedades críticas.

Hasta ahora, la mitad de las plazas críticas del sistema sanitario nacional se encuentran disponibles para su uso y "solo 170 pacientes afectados por el COVID-19 se encuentran ocupándolas", aseguró Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud de la Nación.

En declaraciones formuladas hoy, el funcionario indicó: "Argentina se encuentra lejos de tener las unidades de terapia intensiva saturadas, solamente tenemos 170 pacientes críticos (de coronavirus) internados, y en este momento hay aproximadamente 4.000 camas ocupadas, de modo que contamos con un buen margen porque tenemos 170 pacientes críticos y más de 5.000 camas críticas libres", explicó el funcionario.

"Todo lo que se ha hecho hasta acá es tiempo que hemos ganado para prepararnos, porque no solamente son las camas que hoy tenemos disponibles, sino porque se ha disminuido la actividad programada en toda la Argentina", dijo Medina.

En ese sentido, aseguró que ya el ministro González García dio "indicaciones muy precisas respecto a la necesidad de volver a algunas actividades que son importantes para no poner en riesgo a los pacientes, y también para no acumular problemas sin resolver que después en determinado momento caigan como una lluvia que nos sature, ya no por COVID-19 sino por causas sin resolver en el sistema de salud".

Medina especificó que tal medida es aplicable "sobre todo en zonas a donde no hay circulación viral, que es donde se puede trabajar un poco más, dejando un cierto margen de un 30 por ciento de camas libres para poder retomar la actividad habitual".

Tras diferenciar el alcance de la cuarenta entre el área del AMBA y las zonas donde hay circulación viral con las demás regiones, el viceministro puso el foco "en la tasa de duplicación, en cuánto tiempo se duplican la cantidad de casos. En ese sentido, hay que ir evaluando y en base a eso viendo si no hay que poner alguna marcha atrás".