¿Es peligroso correr con tapaboca?

El neumonólogo Pablo Scherbovsky aseguró que el uso de tapabocas para realizar actividad deportiva puede complicarse. En diálogo con "No Tan Millenials", el programa de media mañana de MDZ radio, el especialista dijo que indudablemente el deporte de alto rendimiento se va a dificultar por el uso de tapaboca porque con ese objeto "le ingresa menos aire a nuestros pulmones" y se va condensando la respiración que uno tiene cuando aumenta la ventilación y todo se dificulta tanto porque se moja el tapaboca como porque uno empieza a respirar un poco de su dióxido de carbono.

Por esto, el médico explicó que "si alguien no está acostumbrado a hacer entrenamientos y quiere comenzar ahora, le va a resultar complicado". "Puede ser útil para la parte recreativa, para pedalear un ratito, caminar, trotar suave, pero no sería la situación ideal para exigirse", completó.

De todos modos, Scherbovsky aclaró que "estas son situaciones nuevas y no hay estudios científicos al respecto. No es común en el mundo deportivo ejercitarse con tapaboca, ocasionalmente cuando se entrena a bajas temperaturas se colocan baf, que son pañuelos de una tela muy finita que calientan el aire que ingresa".

Sí existen investigaciones sobre el entrenamiento con máscaras de hipoxia, que tienen un dispositivo mediante el cual ingresa menos aire pero igual cantidad de oxígeno a nuestros pulmones. Estas máscaras generan el fenómeno de estar respirado por un orificio chiquitio, lo que hace que uno respire más veces por minuto, se canse más y así entre los músculos respiratorios accesorios (que se usan sólo ante una situación especial de falta de aire). "Si tenemos en cuenta esto, que es lo más parecido a hacer ejercicio con la boca bien tapada y entrando poco aire, debemos aclarar que no se vio que el uso de esa máscara genere grandes complicaciones de salud, pero sí genera dolores de los músculos intercostales o del diafragma", contó el doctor.

Por todo eso, "yo creo que a medida de que la gente empiece a entrenar con tapaboca van a aparecer algunas alergias, dolores musculares distintos y una fatiga diferente". "Sí podemos decir que no se puede esperar el mismo rendimiento haciendo ejercicio con tapaboca que haciéndolo sin el", completó.

Finalmente, Scherbovsky recomendó: "como sugerencia médica diría que empiecen haciendo caminatas recreativas e incrementando levemente el ritmo y viendo cómo se sienten, que no hiperventilen y que no se exijan entrenando con tapabocas porque no sabemos las consecuencias y no podemos decir que es seguro, ni yo ni ningún otro colega porque aún no hay evidencia científica".

Escuchá acá la nota completa de MDZ radio.