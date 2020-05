Indagan hoy a Rubén Mühlberger, el médico de los famosos

El “médico de las estrellas”, Rubén Oscar Mühlberger, será sometido hoy a declaración indagatoria luego de que la justicia porteña dispusiera el jueves su detención y la clausura de su clínica porque estaba recibiendo pacientes a pesar de no tener autorización para funcionar, según informaron fuentes judiciales.



La indagatoria se llevará a cabo en horas de la tarde, según adelantaron a Télam fuentes vinculadas a la investigación, que además resaltaron que durante todo el día de ayer se trabajó sobre las pruebas que serán presentadas en la acusación que se le leerá al imputado en ese acto procesal.



Durante la tarde de ayer, la justicia clausuró además dos farmacias que trabajaban con la clínica preparando sus recetas, según informó la fiscalía que interviene en el caso.



La clínica de salud estética Mühlberger fue cerrada temporalmente el jueves y su director quedó detenido por orden de la titular de la la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Valeria Massaglia, luego de que fueran detectadas una serie de irregularidades durante una inspección.



La noticia generó alto impacto en el mundo de la farándula en el cual Mühlberger era conocido como “el médico de las estrellas”, algo que encontraba correlato en sus apariciones televisivas y en la página web de la clínica, en la que incluye imágenes de Diego Maradona, Moria Casán, Charly García y Susana Giménez, entre otros.



La inspección de la clínica ubicada en el barrio porteño de Retiro fue realizada por personal del Ministerio de Salud de la Nación y efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad que detectaron numerosas irregularidades como medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento.



Además, la clínica no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, pese a lo cual se encontraba atendiendo pacientes.



En ese contexto, los funcionarios a cargo del procedimiento se comunicaron con la fiscal Massaglia, quien determinó la clausura del establecimiento y la inmediata detención de Muhlberger, por ejercer una actividad medica sin la autorización correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, infracción prevista en el artículo 239 del Código Penal.



Además, se secuestraron diversos elementos de prueba, como computadoras, ficheros e historias clínicas, para ser peritados e incorporados a la investigación.



"Esta tarde clausuramos dos farmacias que trabajaban con la clínica del Dr. Muhlberger, que recibían sus recetas con indicaciones de compuestos y mezclas para consumo de los pacientes”, señaló el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.



La fiscal Massaglia ordenó esta tarde sendas inspecciones a las farmacias en cuestión. una de ellas bajo el nombre Michel Saint Martin, ubicada en la calle Austria al 2200 de esta ciudad. Allí se encontraron copias de recetas firmadas por Mühlberger con pedidos de fórmulas y componentes.



Por tal motivo, se ordenó el secuestro de la computadora del lugar, a través de la cual se realizaban los pedidos.