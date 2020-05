Un obstetra tiene coronavirus y hay 50 embarazadas en cuarentena

Un médico obstetra se contagió de coronavirus y, como estuvo trabajando en el último tiempo, unas 50 mujeres embarazadas a las que atendió fueron localizadas y puestas en cuarentena hasta que estén los resultados de sus estudios.

El caso tuvo lugar en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata y el protagonista es el médico Guillermo Cayrol, un profesional de 62 años que se sometió al test la semana y, tras su resultado positivo, la clínica contactó a todas sus pacientes.

Cayrol está bien de salud, casi sin síntomas y se encuentra totalmente aislado en su casa de Mar Chiquita, pero con un "estricto seguimiento médico y notificación policial".

"Estoy un poco sorprendido de cómo ocurrió todo esto. Surgió un caso de una trabajadora de la salud de la clínica del Niño que tuvo un contacto con un instrumentador que había estado trabajando esa semana en quirófanos de la clínica Pueyrredón", explicó sobre el origen de su contagio.

"Yo sospeché con un cierto resfrío. Nada en especial. Me hice el hisopado, volví a mi domicilio y esperé el resultado en cuarentena, pensando en que me iban a dar una buena noticia y que iba a ir a trabajar al día siguiente. Pero dio positivo y me sorprendí", confió.

Tras la confirmación del positivo del obstetra, la institución le realizó el hisopado al resto del personal médico de la clínica y los resultados arrojaron que uno de los 38 estudiados también se contagió del virus. Por esa razón, también fueron contactados los pacientes de dicho profesional, cuya identidad no fue revelada, siguiendo un estricto protocolo.