Protocolo del servicio doméstico: qué trabajadores pueden usar el transporte público

El Gobierno autorizó hoy que las empleadas domésticas vuelvan a trabajar, pero en el protocolo de seguridad para evitar contagios tiene un punto polémico, ya que indica que no deben utilizar el transporte público para moverse.

El apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares, Carlos Brassesco, explicó que hoy se aprobó oficialmente el "protocolo de retorno seguro del servicio doméstico, que tiene medidas de prevención para evitar el contagio. Hay uno para empleadores y uno para empleados, con los que les damos las pautas principales para cuidarse".

"Una de las pautas es la del vehículo a utilizar, que se menciona en el decreto provincial: tratar que la empleada se traslade en bicicleta, a pie, en moto o auto, tratando de evitar la utilización del transporte público", señaló, aunque destacó que todavía existe una excepción.

El sindicalista aclaró que quienes pertenecen a la categoría 4 y cuidan a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores enfermos son considerados personal esencial, por lo que ya estaban exceptuados del aislamiento obligatorio por el decreto 297. La trabajadora de categoría 4 sí tiene que ir, porque nunca estuvieron obligados a cumplir con la cuarentena.

Brassesco además respondió a quienes creen que este punto frenará el regreso de muchos empleados, ya que muchas familias elegirán no pagar un transporte como taxi o remis. "El empleador le debe proveer un modo de transporte a los efectos de que pueda trasladarse. Hay un nivel de inconsciencia del empleador que no quiere hacerlo. Que no se olvide de que la empleada va a trabajar en su casa, y si debe ir a trabajar en el transporte público, debe tener en cuenta de que se puede infectar".

