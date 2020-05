Sony revela lo nuevo para los juegos exclusivos de PlayStation

En PlayStation se toman su tiempo con el anuncio de PlayStation 5. Mientras muchos esperan a un evento de presentación de la consola como agua de mayo, aunque los insiders lo sitúen para mediados de junio, la compañía nipona ha decidido hacer otro anuncio distinto de cara a la nueva generación. Ahora, y como hiciera Microsoft con Xbox Game Studios, todos los juegos que provengan de los estudios first-party de Sony estarán englobados dentro de una sola marca: PlayStation Studios.

Con este tráiler digno de Marvel y su universo cinematográfico, la compañía japonesa ofrece el primer vistazo a su marca PlayStation Studios. Se trata de la entradilla, la introducción que estará presente en todos los juegos exclusivos de PlayStation a partir del lanzamiento de PS5, lo que significa que esta no estará presente en títulos como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima o el lanzamiento en PC de Horizon Zero Dawn.

En declaraciones para Games Industry, Eric Lempel, responsable de marketing global de SIE, comenta lo siguiente: "En los últimos años, e incluso la última década, el nivel de los juegos que salen de nuestros estudios ha sido más fuerte que nunca. Hemos pensado en cómo unir todos estos grandes juegos bajo una misma marca, y el propósito de ello es hacer que el consumidor entienda que, cuando vea esta marca, se prepare para una experiencia profunda, sólida e innovadora como ya se esperan de los juegos que salen de PlayStation".

Creemos que es una gran forma de hacer saber a los consumidores que, si lo ven, tendrán ahí la calidad que esperan de nosotrosEric LempelSegún explica el directivo de Sony, esta introducción se aplicará tanto a los juegos exclusivos de la compañía como "en un montón de lugares distintos", por lo que es posible que la veamos en productos como la película de Uncharted. Y habrá variaciones a lo largo del tiempo, dependiendo del producto, en aras de crear una imagen de marca que conecte con el usuario. "Lo que de veras queríamos hacer era crear una manera de traer al consumidor a nuestro mundo. Cuando ellos juegan a nuestros títulos, esta es la bonita pieza [el vídeo] que tiene lugar, y entonces te ves transportado a una aventura de mundos detallados, viejos personajes e historias verdaderamente cautivadoras".

A partir de ahora, los exclusivos de Sony vendrán con el sello de PlayStation Studios. Como hemos comentado antes, este sello y esta introducción se empezarán a aplicar a partir de PS5, tanto en los títulos de sus estudios propios como en aquellos de terceros que sean exclusivos y editados por Sony. Ahora solo falta que Sony nos de lo que todos esperamos, y presente plenamente su consola de nueva generación.