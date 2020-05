Presentan un protocolo para villas y asentamientos vulnerables

Organizaciones sociales difundieron hoy una propuesta de protocolo de actuación frente al coronavirus para aplicar en villas y asentamientos vulnerables, cuyos principales ejes son la coordinación de acciones entre distintos actores, la circulación de información correcta y adecuada, los cuidados sanitarios básicos en territorio y la detección oportuna de casos positivos.

"Dado que no se anticipó una respuesta específica para los barrios populares, si bien hubo acciones, elaboramos este material entre organizaciones territoriales y otras que las acompañamos en esta situación", dijo a la agencia de noticias Télam el politólogo Pablo Vitale, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las 30 organizaciones que participaron en el armado del protocolo.

Cuatro grandes ejes de trabajo fueron definidos el documento: coordinación, información, cuidados básicos y prevención. "Para coordinar acciones hay que trabajar con referentes del barrio", destacó el profesional. En el protocolo se sugiere un plan de acción barrial, identificando a una autoridad sanitaria que coordine y monitoree la aplicación de las pautas sugeridas, un comité de crisis interministerial, y otros de control y de seguridad e higiene.

"La circulación de información es fundamental para difundir las conductas y acciones de prevención. Información certera, porque si por ejemplo no hay agua, la gente no puede higienizarse. Entonces se trata también de no omitir datos", destacó Vitale. Sobre este aspecto, el protocolo propone usar un lenguaje claro y adecuado culturalmente -y mapas con lugares de referencia esenciales- a través de diferentes espacios de comunicación, como Whatsapp, redes sociales, llamadas telefónicas, radios comunitarias, comedores, referentes y organizaciones barriales.

"Los cuidados básicos tienen que tener respuesta en territorio. Hablamos de acceso al agua, a la alimentación, a los circuitos de cuidados. Nos encontramos con algunos emergentes durante el proceso de elaboración de estas pautas, como por ejemplo personas que no quieren testearse porque no quieren ser reubicadas ante el miedo a perder sus casas", detalló el politólogo.

En relación a este punto, el material elaborado por las organizaciones agrega también la importancia de la contención psicológica, de facilitar el acceso a Internet como un recurso para acceder a derechos, por ejemplo educativos, y de brindar alternativas a la vivienda en los casos en que permanecer en ella suponga un riesgo para las personas en situación de violencia de género.

"La prevención y tratamiento, si bien se están dando en estos barrios, son acciones que hay que optimizar. Hay que mejorar los circuitos de derivación y la atención específica para grupos de riesgo, en particular adultos mayores", resaltó el representante de ACIJ. En este punto, las propuestas son protocolizar las actividades en espacios comunitarios como comedores, centros comunitarios, donde se garantice la provisión del equipamiento e insumos básicos (barbijos, jabón, agua, alcohol, lavandina), entre otras.

"El protocolo se trabajó con referentes de las villas 31 y 1.11.14, pero se puede adecuar a cualquier asentamiento", señaló Vitale, y contó también que "fue presentado a autoridades nacionales y porteñas y esperamos tener esta semana una reunión en el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad".

El Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Bachillerato Popular Alberto Chejolán, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Comedor y Merendero Feminismo al Palo / La olla combativa (CTA autónoma capital), la Mesa Activa Villa 20, el Ministerio Público de la Defensa porteño y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, algunas de las entidades que elaboraron el protocolo.