Las 3 cosas que preocupan a los médicos en Nueva York

Jorge Mercado tiene 43 años, es médico desde el 2001, graduado en la Universidad de Buenos Aires y dirige la Unidad Pulmonar de Hospital Langone, dependiente de la Universidad de Nueva York, en Brooklyn.

Dialogó en el programa No Tan Millennials de MDZ Radio sobre las dificultades que atraviesan el Nueva York en términos de salud. Contó las cosas del virus que lo sorprendieron y a las cuales tuvieron que ir adaptarse sin estar preparados.

Si querés escuchar la entrevista completa hacé click en este link.

Hipoxia feliz

"El paciente llega a veces con la saturación del oxígeno realmente muy baja pero ni se da cuenta. Eso es algo nuevo, atípico en una neumonía. En este caso es llamativo porque el paciente no le falta el aire, viene mirando el celular, preocupado por otros síntomas (fiebre, tos, etc) y su saturación de oxígeno es preocupantemente baja al ponerle el oxímetro. El pulmón y el cuerpo tarde o temprano no aguantan, la hipoxia deja de ser feliz y se termina manifestando".

Los riñones

"No teníamos en cuenta que iba a afectar tanto los riñones como realmente afectó. Nos faltó la cantidad de diálisis que precisábamos en un momento. Tuvimos que improvisar y traer enfermeras y buscar otras formas de diálisis. Pensábamos un montón respecto a los respiradores y las camas pero nunca pensamos que afectaba tanto a los riñones".

La mala información que venía de China

"La mitad o más de la información que venía de China no se condice con lo que nosotros estamos viendo. Eso generó mucha confusión al respecto. Los médicos precisan información veraz para tratar a los pacientes. Por eso empezamos a dialogar con médicos de otras partes del mundo, principalmente de América".