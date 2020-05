Cinco razones por las que dormir como Dios te trajo al mundo es muy bueno

Todos queremos una buena noche de sueño. Y aunque hay un sinfín de sugerencias sobre cómo lograr eso, resulta que podría haber una solución simple: hacerlo en traje de Adán y Eva.

"Hay muchos beneficios de dormir sin ropa", dice Chris Brantner, un entrenador certificado de ciencias del sueño y fundador del recurso de sueño en línea SleepZoo. "Dormir sin nada encima ayuda a regular la temperatura corporal, conduce a una mayor felicidad en las relaciones, y además mantiene a tus genitales muy saludables", explica.

Fueron varios los expertos que resumieron en cinco puntos por qué deberías considerar no ponerte nada cuando es hora de quedarse dormido:

1. Tendrás un sueño más profundo. "Existe evidencia sustancial de que una caída en la temperatura corporal ayuda a conciliar el sueño", dice Alex Dimitriu, un experto certificado en medicina del sueño y psiquiatría.

Caso en cuestión: después de seguir a 765,000 personas entre 2002 y 2011, un estudio publicado en Science Advances concluyó que los aumentos en la temperatura nocturna condujeron a un peor sueño. Además de eso, un estudio en Sleep Medicine Reviews encontró evidencia de que las temperaturas elevadas alteran nuestros ritmos circadianos, lo que hace que sea difícil conciliar el sueño y permanecer dormido.

Si bien ha habido muchos avances tecnológicos para ayudar a reducir la temperatura corporal, dormir desnudo es una opción más rentable para obtener una mejor noche de sueño. Combínalo con un ajuste del termostato.

2. Reducirás el riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco. ¿Conoces ese viejo dicho: "Dormiré cuando esté muerto"? Bueno, resulta que no obtener suficiente calidad de sueño puede acelerar su sueño eterno. Por tonto que parezca, si dormir desnudo te ayuda a descansar tranquilo, en realidad podría considerarse medicina preventiva. He aquí por qué: si no está obteniendo un sueño de calidad, la investigación muestra que tiene un mayor riesgo de complicaciones de salud. Un estudio de 2010 publicado en Annals of Epidemiology encontró que las personas que duermen menos de seis horas por noche tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardíaca. Un estudio de 2017 publicado en el European Journal of Preventive Cardiology también relacionó el insomnio con un accidente cerebrovascular y ataque cardíaco.

3. Dormir desnudo podría mejorar tu vida sexual. "Dormir sin nada puesto puede conducir a una mayor sensación de unión a través de un mayor contacto piel a piel", dice Brantner . Esto se debe a que el contacto piel a piel desencadena la liberación de la hormona oxitocina, lo que aumenta la sensación de confianza y puede provocar excitación. "Y sí, esto puede conducir a más sexo también", afirma.

4. También puede disminuir la presión arterial. Si sos mujer y alguna vez has sentido que acurrucarte con tu pareja te tranquiliza, no está todo en tu cabeza: un estudio publicado en Biological Psychology sugirió que las mujeres premenopáusicas cuyo nivel de oxitocina aumentaba por el contacto físico con sus parejas tenían en el descanso más baja frecuencia cardíaca y presión arterial. En otras palabras, deshacerse de la ropa permite un contacto físico completo, lo que resulta en una especie de programa de bienestar tierno.

5. Dormir en cueros es mejor para tu piel. "La piel es el órgano más grande de su cuerpo y necesita oxígeno", dice Octavia Cannon, D.O., presidente del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Osteopáticos. "No hay mejor manera de proporcionar la máxima cantidad de oxígeno a su cuerpo que estar sin ropa". Además, dormir sin nada aumenta el flujo de aire a los genitales, lo que según Brantner puede ayudar a prevenir las infecciones por hongos.