Fibromialgia y el uso de cannabis como posible tratamiento en tiempos de pandemia

Entre los principales síntomas de la fibromialgia se encuentran los dolores intensos e incapacitantes, sin causa aparente y que a menudo causan dificultades para obtener un diagnóstico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el CDC, la enfermedad causa dolores crónicos que se extienden por varios puntos del cuerpo, especialmente en los tendones y las articulaciones, además de fatiga, trastornos del sueño y cambios de humor. Conforme la Sociedad Argentina de Reumatología , la enfermedad se puede manifestar a cualquier edad tanto en ancianos como en niños pero con más frecuencia la edad media de inicio es entre los 40 a 50 años aproximadamente.

Según el Dr. Wellington Briques, médico y director adjunto global de Spectrum Therapeutics, debido a la pandemia de COVID-19, muchos pacientes, incluidos los que sufren de dolor crónico, han dejado de buscar ayuda médica.

"La epidemia hace que muchos diagnósticos se retrasen porque la gente tiene miedo de buscar ayuda médica. Por eso es importante reforzar el conocimiento de las enfermedades, como la Fibromialgia, que se recuerda en todo el mundo el 12 de mayo", dice el experto.



Entre los estudios más recientes para combatir la Fibromialgia, los productos medicinales a base de cannabis han demostrado ser aliados potenciales en el tratamiento de los síntomas. "Hay un estudio reciente que usó como referencia. Publicado este año en 2020 por Clinical and Experimental Rheumatology , el estudio Adding medical cannabis to standard analgesic treatment for fibromyalgia concluye que la terapia con cannabis medicinal ofrece una posible ventaja clínica en los pacientes con fibromialgia, especialmente en aquellos con trastornos del sueño. La fibromialgia es una condición médica compleja que suele tratarse mejorando la calidad del sueño, reduciendo la masa corporal (mediante el ejercicio regular) y disminuyendo el dolor.

"El cannabis puede desempeñar un papel esencial en el tratamiento de la fibromialgia porque actúa sobre los trastornos del sueño y el tratamiento del dolor crónico. Aunque en la práctica clínica hay mejoras significativas en los síntomas de la fibromialgia con el uso de los cannabinoides, se necesitan más estudios para determinar el perfil y las dosis adecuadas del producto", añade el experto, que es director médico de la división de medicina cannabinoide de Canopy Growth, una empresa multinacional de cannabis.



El médico destaca los beneficios de los cannabinoides para el control del dolor crónico en general. Según recientes estudios, la prevalencia de los dolores crónicos afecta a más mujeres que a hombres siendo la región dorsal/lumbar el blanco de las quejas más frecuentes. "Los índices son alarmantes y preocupantes, especialmente en un momento de pandemia, en el que los servicios de salud están bajo una enorme presión. Es necesario buscar nuevos tratamientos, con más beneficios y menos efectos secundarios, y los cannabinoides han demostrado ser una buena opción para la mayoría de los casos", añade