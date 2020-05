Para el PAMI, hay "pocos casos de Covid-19 en los geriátricos"

La titular del PAMI, Luana Volnovich, dijo hoy que hubo "pocos casos confirmados de coronavirus de personas mayores residentes en geriátricos y afiliados" y aseguró que la "situación está controlada" debido a que tienen un estricto protocolo ante casos sospechosos.



"Hemos tenido pocos casos afortunadamente y podemos decir que la situación esta bastante controlada", dijo en radio La Red Volnovich, quien evaluó que "nos pasó lo mismo que al país y al mundo, muchas veces los trabajadores de la salud terminan siendo los agentes de transmisión".



La titular del PAMI indicó que desde antes del inicio del aislamiento social obligatorio "recomendamos cerrar o prohibir las actividades o visitas y funcionó bien".



Sin embargo, remarcó que "los enfermeros a veces trabajan en más de un lugar, algunos médicos no usan las protecciones correspondientes y otros sí, pero en ciertos geriátricos vimos un alto grado de contacto por las necesidades de los pacientes".



Para las residencias de afiliados del PAMI, la institución activó "un módulo Covid-19": "Les pagamos para que puedan comprar los kits de protección para sus empleados, lo que significa un refuerzo para que las instituciones puedan afrontar los gastos", explicó.





"Cada vez que hay un caso sospechoso, se activa el protocolo donde nos notifican y desde el PAMI hablamos con la jurisdicción o el municipio y se hace un aislamiento adentro de la institución hasta esperar el resultado positivo o negativo", indicó Volnovich.



Tras identificar quiénes son los contactos estrechos de la persona por la que se activó el protocolo, y según si el resultado es negativo o positivo, "los equipos de epidemiología de la jurisdicción y los de PAMI hacen una estrategia de aislamiento", expresó.



Por otro lado, detalló que armaron un equipo de contención de psicólogos para familiares de residentes en geriátricos porque "identificamos que las familias que no pueden entrar a ver a sus familiares, tienen preocupación y se preguntan qué está pasando en la institución, al ver las noticias en la televisión".



Respecto a las farmacias que requieren a los afiliados del PAMI la receta en papel para la compra de medicamentos, Volnovich aseguró que "los farmacéuticos tienen que aceptar las reglas del juego que plantea PAMI".



"Se decidió que no necesitas la receta para ir a la farmacia si sos afiliado, solo el documento de identidad y credencial. El médico realiza la receta en su consultorio y en vez de poner imprimir, pone enviar a la farmacia y esa receta `viaja` a la farmacia por internet, y el farmacéutico accede a la receta con el DNI del afiliado", detalló.



Además, explicó que la excepción son los medicamentos oncológicos y los psicotrópicos, ya que "para evitar fraudes aún no lo instrumentamos, pero iremos hacia ahí".