Fuerte cruce entre Julia Mengolini y Lizy Tagliani por el cacerolazo

La periodista kirchnerista Julia Mengolini fue duramente criticada al manifestar su enojo por el cacerolazo contra las excarcelaciones de presos con la excusa del coronavirus que se registró el jueves a la noche en varios puntos del país. La conductora Lizy Tagliani fue una de las que cruzó a la periodista, enojada por un mensaje en el que vinculaba a la delincuencia con la pobreza.

"Toda esta mitología sobre los monstruos siendo liberados de las cárceles es una mentira y sobre todo una expresión del odio que sienten por los pobres", se quejó Mengolini en su cuenta de Twitter.

Tagliani se sintió aludida por el tuit de la periodista y rápidamente salió a contestarle. "Perdón, te voy a aclarar que mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visitó una comisaría más que para certificado de domicilio...y en nombre de muchos pobres te digo que tu tuit está lejos de defender a los más necesitados", la cruzó la conductora.

Inmediatamente Tagliani recibió muchos mensajes de apoyo, incluso de varios famosos como la actriz Viviana Saccone y el productor televisivo Gustavo Yankelevich.

Las críticas a Mengolini no cesaron y varios resaltaron que, en su intento por "defenderlos", estaba estigmatizando a los pobres. "Los humildes luchan como tu familia para salir adelante y son víctimas de los delincuentes. Ofende que vinculen a la pobreza con el delito y que, para defender la liberación de violadores, digan que no queremos a los pobres. No los quieren los funcionarios ricos que viven de ellos", fue una de las duras críticas que recibió la periodista.