Jorge Rocchia Ferro: "Alcohol hay de sobra, y la versión en gel es una sofisticación innecesaria"

Jorge Rocchia Ferro, presidente de la compañía azucarera "Los Balcanes" -que es líder en cuanto a la producción de alcohol en base a la caña de azúcar-; manifestó su indignación por la dificultad que se ve en la calle para conseguir este producto en la Argentina, pues sostiene que "se producen 1300 millones de litros por año y no puede ser que falte".

"Podemos abastecer sin problemas a todo el país", dijo el empresario en MDZ Radio, entrevistado en el programa "El Permitido".

"El alcohol 70-30 no tiene por qué faltar. El alcohol en gel es una sofisticación de estos nuevos tiempos, y ese es el que falta. A mi me parece que aquí hay un problema de distribución y de picardía", aseguró.

"El alcohol puesto en Mendoza en estos momentos está en $40 más IVA (cuarenta pesos más IVA). Pueden pedir los volúmenes que ustedes quieran. Si compran en Córdoba les saldrá incluso más barato, porque están más cerca que de Tucumán", siguió.

"No me explico por qué falta alcohol, porque en la Argentina hay 1300 millones de litros por año. Nosotros le estamos mandando a gente fraccionadora de Mendoza en estos momentos. Todo aquel que quiera comprar alcohol a los valores que yo le estoy dando como referencia y a granel, no tienen más que llamarnos y nosotros los vamos a proveer. Repito: en los volúmenes que tenemos no hay ningún tipo de problema para abastecer a lo largo y a lo ancho de la Argentina", manifestó de forma contundente.

"Hay gente que está multiplicando por diez los valores. Hay muchas personas que están ganando mucha plata a costa de los demás. El gobierno, a través de sus organismos de control tiene que actuar firmemente para tratar de que esto no suceda. Una botella de 500 ml de alcohol debería costar 80, 90 pesos. Pueden duplicar, o triplicar el precio al cual lo compran... pero nunca multiplicarlo por diez. Es una barbaridad".

"Nosotros estamos proveyendo. Hemos mandado alcohol a Buenos Aires, Chaco, Misiones, Catamarca, Mendoza, Santa Cruz, Neuquén. Y no solamente nosotros, que somos solo el 10, 12% de la producción de toda la Argentina.

El "no" al alcohol en gel

"Yo no creo en el alcohol en gel. Yo no aconsejo el alcohol en gel. Si fraccionamos 70% de alcohol, 30 % de agua, es lo mejor como desinfectante. No tenemos por qué tener alcohol en gel, que es una sofisticación. Antaño no existía el alcohol en gel, y no tiene por qué ser una necesidad. La necesidad es el desinfectante, y esto se soluciona fraccionando al alcohol al 70 %".

"El alcohol en gel es una moda, y debemos enseñar que no es necesario. Lo que yo estoy mandando a Mendoza es alcohol ya fraccionado 70/30. Es una locura lo del alcohol en gel. En estos momentos de gran consumo, esto debe solucionarse con la botella de medio litro o de un litro de alcohol fraccionado 70/30", sentenció Rocchia Ferro.

Escuchá la nota completa haciendo click aquí.