Habló el titular del Malbrán: "No podemos hacer más testeos porque no hay casos sospechosos"

Uno de los temas de discusión de la pandemia por la enfermedad del coronavirus es la cantidad de testeos que se venían realizando en Argentina hasta hace unos 10 días, cuando todas las pruebas se enviaban al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Pese a que desde ese entonces hasta hoy aumentó la cantidad de casos positivos en Argentina, en parte gracias a que se están realizando más testeos por día, el titular del Instituto Malbrán de Buenos Aires, Pascual Fidelio, entrevistado por Uno Nunca Sabe, se mostró en contra de esta hipótesis y argumentó que el universo de los test está en los casos sospechosos.

"Mucha gente me pregunta que hay pocos casos positivos en el país porque se hacen pocos test. Esto no es correcto. Se están haciendo los testeos cuando los médicos consideran que hay un caso sospechoso. No podemos hacer más testeos porque no hay casos sospechosos", expresó.

El profesional también señaló que no hay certezas sobre proyección e impacto de la pandemia:

"Hay toda una discusión sobre cuáles son los mejores indicadores para saber la proyección y el impacto de la pandemia. Es muy difícil unificarlo porque cada país toma diferentes determinaciones. Nosotros tenemos una forma de definir un caso sospechoso, que amerita que se le haga los testeos. No sabemos si nuestra forma de conocer un casos sospechoso es la misma que tiene Ecuador, Colombia o Israel. Entonces es muy difícil porque cada país tiene criterios distintos. Sí podemos decir que en apariencia pareciera que nuestra tasa de mortalidad está dentro de lo predecible, inclusive para algunos es baja".

Los tres genomas del coronavirus en Argentina

Científicos del Departamento de Virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) lograron secuenciar, en el Malbrán, tres genomas del coronavirus en Argentina y que servirá para seguir la evolución de la enfermedad y realizar mapas de vigilancia y pronósticos a futuro: uno pertenece a China, uno a Europa y otro a Estados Unidos. Sobre esta investigación Fidelio dijo lo siguiente:

"Es una noticia auspiciosa, producto del trabajo de mucha gente. Con el genoma de tres virus implica tener mayor conocimiento acerca de la característica del contenido genético del virus. Los virus van sufriendo pequeñas mutaciones y es importante detectar esos cambios y comunicarlos a la comunidad mundial para que los tengan almacenados en las bases de datos".

