Es falso que las gárgaras de sal permitan “vencer al coronavirus”

No hay evidencia de que esta práctica permita prevenir y/o tratar la COVID-19. Especialistas indican que la sal no cambia el pH y que, aún aunque lo hiciera, no sería beneficioso para la salud. No está recomendada ni por la Organización Mundial de la Salud ni por el Ministerio de Salud.