Argentina varada en Tailandia: "No nos ayudan en nada"

"El 5 de marzo salimos de Argentina. Aún no estaba declarada la pandemia. Hicimos un viaje perfecto hasta el 21 de marzo, cuando se suspendieron los vuelos. Nos vuelven a reprogramar el vuelo para el día siguiente. Y nuevamente nos suspenden el vuelo. Desde el 22 de marzo estamos varados en Tailandia", afirma Perla Pireino, quien integra la lista de 400 argentinos varados en Tailandia, país donde rige el estado de sitio. En una comunicación telefónica con No Tan Millennials (MDZ Radio) acusa al gobierno argentino de no enviarles ayuda y hacer algo para resolver su situación. .

"Acá hay estado de sitio. Tenemos que salir siempre con barbijo. No podés ingresar a ningún lugar si primero no te toman la temperatura. Hacemos cuarentena en el hotel donde estamos hospedados. Tuvimos que ir personalmente a la embajada argentina a explicar nuestra situación. Somos más de 400 argentinos los varados en Tailandia. Desde la embajada argentina, nada de nada. No nos sentimos amparados en nada y no nos ayudan en nada".

