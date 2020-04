Adolescentes en cuarentena: ayuda en camino

View this post on Instagram

La Cuarentena se presenta como un enorme dasafu00edo para los adolescentes... y para quienes conviven con ellos tambiu00e9n! En este video les recomiendo algunas conductas que nos ayudaru00e1n a atravesar este momento con salud y optimismo. Incluyo un toque de humor que nunca viene mal en ninguna circunstancia de la vida... :) Fuerte abrazo a todos!