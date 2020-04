Entrevista a Roger Zaldivar: ¿La medicina en Mendoza está preparada para la pandemia?

View this post on Instagram

#MendozAprende ud83dudde8ud83dudca1u2063 Hoy a las 20hs una entrevista en vivo imperdibleu2063 u2063 u00bfMendoza estu00e1 preparada para enfrentar la pandemia? u2063 @federicocroce te espera para hablar con @rogzald sobre:u2063 u2063 ud83dudc49 Impacto de la crisis en el rubro de la medicinau2063 ud83dudc49 Su opiniu00f3n acerca de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno para encarar la #pandemiau2063 ud83dudc49 Quu00e9 repercusiu00f3n tiene para la ciencia mu00e9dica este nuevo #virus , entre tantas cosas mu00e1su2063 u2063 Preparu00e1 tus preguntas u00a1Te esperamos! u2063 @capacitamendoza