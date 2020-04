Alvearense varada en Santa Cruz: "Perdimos el trabajo y no podemos regresar"

Por la cuarentena, algunas provincias cerraron el ingreso a las mismas. Y es la principal causa por la que unos 40 mendocinos desde hace más de 20 días no pueden regresar de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Y lo que agrava la situación es que, en coincidencia con el final de la temporada alta allí más el inicio de la cuarentena, hay gente de este grupo que ha perdido el trabajo y están pagando alquiler, a la espera de poder regresar a la provincia. Mariel Ortega integra este grupo. Es de General Alvear y afirma que en la misma situación de ella hay también mendocinos de Tunuyán, San Rafael y Gran Mendoza. Y cuenta lo que está viviendo a Sonría Los Estamos Filmando::

"El 15 de marzo empezaron a despedir a casi todas las personas. La temporada en El Calafate dura hasta principios de abril. Nos quedamos sin trabajo todos. Empezamos a buscar vuelos. El vuelo era para hoy. Me lo cancelaron hace una semana. Hay mucha gente en El Calafate, muchos mendocinos que vienen a trabajar acá. Hice una publicación en los clasificados de cada provincia y empezaron a comentar un montón de gente de Mendoza, Bariloche, Chaco, Jujuy y Buenos Aires, entre otros".

"De mendocinos hay unos 40 y creo que aún hay muchos más. Hay casos de personas con permiso de circulación acá pero que no la dejan entrar a otras provincias. No hay una solución concreta. El domingo salió un vuelo a Buenos Aires y mucha gente lo pudo comprar y otros, no. Nos enteramos sobre la marcha. Me importa llegar a Mendoza. Es muy preocupante porque perdimos el trabajo y no podemos volver a Mendoza. No hemos podido dialogar con alguien del gobierno de Mendoza".

El audio completo en MDZ Radio:

.