Buena noticia: récord de caída de emisiones de carbono por la pandemia

Un equipo de científicos asegura que este año se podría registrar la mayor caída de emisiones de dióxido de carbono desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia de coronavirus y la paralización de las economías a nivel mundial.

"Es probable que ni la caída de la Unión Soviética ni las diversas crisis de petróleo o de ahorro y crédito de los últimos 50 años hayan afectado a las emisiones de la misma manera que esta crisis", dijo a Reuters el presidente del Proyecto Global de Carbono, Rob Jackson, cuya organización cuantifica las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero y sus causas.

La institución calcula que la producción de carbono puede disminuir en más de un 5 % interanual. Esta cifra sería la primera caída desde la reducción del 1,4 % que se registró después de la gran recesión de 2008.

"No me sorprendería ver una caída del 5 % o más en las emisiones de dióxido de carbono este año, algo que no se ha visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial", agregó Jackson. El cálculo forma parte de una serie de impactos positivos en el medio ambiente que han dejado las restricciones de movilidad que rigen a nivel mundial.

Sin embargo, los expertos advierten que la disminución de emisiones causadas por la pandemia podría ser de corta duración y no sería suficiente para paliar la concentración de gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera durante décadas.

"Esta caída no se debe a cambios estructurales, por lo que tan pronto como termine el confinamiento, se espera que las emisiones vuelvan a estar cerca de donde estaban", explica la científica climática de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, Corinne Le Quéré.

Las emisiones deberían caer 7,6 % cada año

En noviembre del año pasado, un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) precisó que a menos que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero caigan un 7,6 % cada año entre 2020 y 2030, el mundo perderá la oportunidad de cumplir con la meta del acuerdo multilateral para limitar el aumento de temperaturas global a 1,5 grados Celsius.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas advirtió en ese entonces que las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso -los gases que causan el calentamiento global- habían crecido hasta más del doble en el año anterior.

