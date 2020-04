Se detectaron 7 casos positivos en los testeos rápidos en Once

El Ministerio de Salud de la Nación informó que hoy se realizaron 420 testeos serológicos rápidos en la estación de tren de Once, en ese barrio porteño, y "se detectaron siete casos positivos de personas que cursaron la enfermedad y hoy se encuentran sin el virus".



Con estos siete de hoy, sumaron ocho los positivos, dado que ayer se registró sólo uno en los mismos estudios realizados en la estación ferroviaria de Retiro.



Fuentes del Ministerio recordaron esta tarde que de los casos positivos de hoy, "cinco registran antecedente de viaje. Todas las personas positivas, cursaron la enfermedad y hoy se encuentran sin el virus".

Los testeos rápidos, anónimos y para mayores de edad son fundamentales para conocer la proporción de personas que puedan haber tenido contacto con el COVID-19, por eso hoy personal de @msalnacion estuvo en la estación de Once realizándolos. @trenesarg #ArgentinaUnida





Y agregaron que hasta hoy, "se realizaron tres jornadas de toma de muestras" y que en las mismas los testeos fueron realizados en 1.280 personas.



Desde esta mañana los interesados se hicieron presentes en la estación ferroviaria de Once, en la ciudad de Buenos Aires, en el inicio de la tercera jornada del Estudio de Vigilancia Covid-19 para participar de los testeos que buscan definir qué proporción de personas desarrolló anticuerpos contra el coronavirus es decir, que tuvo contacto con el Sars-Cov-2.



Apenas pasadas las 9 y respetando el distanciamiento social, la fila de personas superaba los 200 metros, sobre unos de los andenes de la estación cabecera de la línea Sarmiento.



"Vine para saber si tengo o no el virus y si estoy protegida. Quiero volver a ver a mi nietita Sofía, que el 23 de mayo cumple un año y desde que está la cuarentena no volví a verla", aseguró a Télam Yolanda, que se acercó hasta la estación para realizarse el testeo.



Javier, en tanto, sostuvo que "no está de más" hacerse el estudio, y afirmó que "se quedaría más tranquilo" al tener el resultado ya que en su trabajo, en un hotel céntrico, tuvo contacto con turistas hasta el pasado 20 de marzo.



El procedimiento es similar al de las experiencias en el Centro de Trasbordo Constitución y en la terminal de Retiro: primero se le toma la fiebre con un termómetro digital, luego la persona ingresa, se le extrae una muestra de sangre y posteriormente responde una serie de preguntas personales de una encuesta anónima.



El testeo es voluntario y cuando finaliza, la persona recibe un código que, a los pocos minutos de hacerse el estudio, le arrojará el resultado.



Voceros del Ministerio de Transporte de la Nación, que se encargan del operativo en conjunto con la cartera nacional de Salud, indicaron a Télam que, de las tres estaciones de ferrocarril en donde se realizaron las muestras, Once "es la que más caudal de gente posee".

Hoy el ministerio de Salud finalizó la primera fase de testeos de COVID-19 en las estaciones de Constitución, Retiro y Once.



Hoy el ministerio de Salud finalizó la primera fase de testeos de COVID-19 en las estaciones de Constitución, Retiro y Once.





"Que la gente no se ponga ansiosa en venir, lo vamos a volver a repetir en las próximas semanas en los mismos lugares. Esto no es un método de diagnóstico sino es un estudio estadístico que determina si una persona generó anticuerpos al estar en contacto con el germen", afirmó a Télam Santiago Torales, coordinador del Estudio de Vigilancia.



Personal de la Policía Federal Argentina se encargó de armar una fila exclusiva para una atención más rápida de esos casos.



"Vinimos con mi esposa en primer lugar por prevención y seguridad. Tengo 76 años y hacerme este estudio me da más seguridad", aseguró Tito a Télam.



Por su parte, Rosa, esposa de Tito y vestida muy coqueta para la ocasión, contó que "fue operada hace poco tiempo" y agregó: "Estamos grandes y queremos cuidarnos". .



Ambos indicaron que cumplen la cuarentena en su domicilio, próximo a la estación de Once, y que solo salen "para hacer los mandados".



Ayer se detectó un caso positivo entre las personas que accedieron a someterse a testeos en Retiro, un joven que había viajado el mes pasado "y no había manifestado síntomas", expresó la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona.