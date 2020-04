Piden que los médicos cubanos rindan examen cuando lleguen al país

Eduardo López, un experimentado médico infectólogo de 74 años que se ha convertido en la fuente de consulta clave para el ministro de Salud Ginés González García y para el presidente Alberto Fernández durante la pandemia de Covid-19, manifestó que los médicos cubanos "deben rendir un exámen de reválida".

"No me parece mal que vengan a trabajar médicos extranjeros, pero sí creo que deben rendir un examen de reválida, como se nos exige a nosotros cuando vamos a trabajar a otros países. Este no es un tema político porque vienen de Cuba. Diría exactamente lo mismo si llegaran de Chile o de España", aseguró López.

"Por otro lado, creo que si a los médicos argentinos les ofrecieran condiciones y un sueldo adecuado, muchos profesionales de la salud argentinos que no están ejerciendo, aceptarían trabajar. Si uno ofrece sueldos que no están a al altura de la tarea riesgosa en medio de una pandemia, entonces puede ser que no tenga candidatos", ahondó en referencia al nivel de remuneraciones que perciben los profesionales de la salud en nuestro país.

López le bajó el tono a su protagonismo como consultor del mandatario y se puso como uno más dentro de un grupo interdisciplinario que trata de "responder las inquietudes que van surgiendo con respecto al coronavirus y, una vez que llegamos a un consenso, el Presidente nos pide que nos reunamos con él en Olivos".

El médico también habló de la extensión de la cuarentena: "La cuarentena sirve cuando se aplica de forma precoz y de manera estricta, como sucedió en Argentina y en otros países del mundo, entre ellos, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Taiwán. Los resultados se ven claramente en la curva de ascenso de casos: es una curva leve, pero no es empinada".