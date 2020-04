Carlos Burgueño habla del panorama económico y contesta preguntas

View this post on Instagram

Hoy- 19hs ud83dudd56u2063 en #MendozAprende ud83dudca1u2063 u2063 Compartimos Instagram Live con el periodista Carlos Burgueu00f1o para analizar el panorama econu00f3mico actual. u2063 u2063 ud83dudc49 Hablaremos del estado de la economu00eda domu00e9stica, la situaciu00f3n del sector productivo actual y sus proyecciones. Tambiu00e9n del contexto macro econu00f3mico.u2063 ud83dudc49 Cu00f3mo se visualiza una Argentina post crisis partiendo de que el covid- 19 nos encontru00f3 con una economu00eda complicadau2063 u2063 ud83dudc49 u00bfCuu00e1l es el escenario internacional que se avisora? u2063 u2063 Anotu00e1 tus preguntas y consultu00e1 con el expertou2063 u2063 u00a1Te esperamos! u2063 @capacitamendozau2063 @paolaarcanau2063 @burguenocarlosu2063 u2063