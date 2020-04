Cecilia Albino habla sobre familia y pandemia en tiempos de cuarentena

View this post on Instagram

En el especial de Mendoza Aprende de este su00e1bado 25 de abril, charlamos en vivo con @cecialbino.blog junto a @federicocroce sobre el aislamiento, la pandemia, y las relaciones familiares en este contexto ud83eudd14 u00bfCu00f3mo nos organizamos? u00bfCu00f3mo le hacemos frente al tedio, a los enojos, o incluso al hartazgo? . Hablaremos tambiu00e9n de los desafu00edos que la vida nos pone en el camino y que no esperamos. De los miedos y de cu00f3mo encontrar y reconocer muchas veces que algo que creemos que es una difu00edcil prueba termina resultando un tesoro ud83dude0f u00a1No te lo pierdas! Te esperamos a las 19hs @capacitamendoza . #CapacitaMendoza #Mendoza #instagramlive #superacion #pandemia #motivacion #familia #amor