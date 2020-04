Afirman desde el Registro Civil que "en Mendoza no se casa nadie desde el 19 de marzo"

En una época en donde habitualmente hay temporada alta de casamientos -otoño y primavera son estaciones en donde muchas parejas deciden "poner la firma", pues se trata de estaciones amables en cuanto a clima y en meses del año en que las fechas no se superponen con otro tipo de eventos-; la pandemia de coronavirus ha cambiado esta costumbre: desde el 19 de marzo, nadie se casa en Mendoza.

"Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio el 19 de marzo, las personas no se están casando. Cuando sale el decreto 297, que establece esta medida extraordinaria, 'casarse' no está dentro de las actividades exceptuadas de la cuarentena, y por eso desde los registros civiles no estamos casando gente", explicó en el programa "El Permitido" Julieta Mazzoni Jefa de asesoría letrada del Registro Civil de Mendoza.

"De hecho, la gente ni siquiera está pidiendo turnos, por el hecho de que no pueden trasladarse", especificó. "El Registro Civil sí está trabajando en todos aquellos temas que permite el decreto de necesidad y urgencia nacional. Se inscriben todas las defunciones que ocurren en la provincia, y también los nacimientos. Por supuesto, a través de un sistema de turnos y respetando el aislamiento y la distancia social requerida", sigue Mazzoni.

Varios casamientos que estaban programados debieron suspenderse, porque la medida fue intempestiva, pero Mazzoni afirmó que "la gente lo tomó de la mejor manera. La comunicación ha sido fluida y el acatamiento social ha sido grande y positivo, por lo cual se está trabajando en la redistribución de turnos para casarse".

Como dato la cantidad de casamientos en el año 2018, por edad, fue la siguiente:

TOTAL 5.623

15-19 213

20-24 982

25-29 1.540

30-34 1.142

35/39 627

40/44 370

45/49 241

50 y más 508

