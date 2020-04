Duro cruce entre el SAME y los dueños del geriátrico con 19 infectados

Los apoderados del geriátrico del barrio porteño de Belgrano donde se detectaron 19 casos de coronavirus aseguraron que "la situación se les fue de las manos" y apuntaron contra la autoridades sanitarias por la demora en la evacuación.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, los criticó duramente. "El SAME va a tomar cartas en el asunto porque acá adentro no hay ninguna autoridad. Vamos a revisar a todos los abuelos, a todo el personal y vamos a trasladar a todo el que lo necesite", anticipó Crescenti.

Mientras se llevaba a cabo el operativo sanitario, uno de los apoderados del geriátrico Apart Incas, identificado como Luis Meyges, aseguró que ellos se comunicaron con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no obtuvieron respuesta.

"Nosotros les avisamos a las familias y desde el día uno quisimos derivar a los pacientes. Pero desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dijeron que eso era imposible, que no estaba permitido que se los llevaran en autos particulares, que se iban a oponer terminantemente a nuestra disposición", sostuvo Meyges.

Crescenti, por su parte, salió a defender el accionar del SAME. "Me reservo la respuesta a los dueños del lugar. Nosotros somos operativos y si vinimos a este operativo es porque el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires sabía muy bien lo que teníamos que hacer, así que por ética no voy a contestar, no me corresponde", señaló Crescenti.

"No podemos sacar a la gente de aquí sin saber a dónde los vamos a llevar, antes hay que buscarles una cama. Lo hicimos y salió exitosamente", agregó Crescenti.

Los apoderados del lugar, por su parte, afirmaron que el primer caso sospechoso de COVID-19 se dio el viernes pasado (17 de abril) y que rápidamente derivaron a todos los contactos estrechos de esa persona para que se hagan los tests correspondientes. Además, negaron haber hecho abandono de persona y destacaron que hace días venían pidiendo ayuda por la falta de personal para tratar a los residentes.