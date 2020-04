Clases virtuales: un alumno se durmió y causó la reacción del profesor

En tiempos de pandemia de Covid-19 y de cuarentena obligatoria, las clases virtuales se han tornado moneda corriente, pero algunos alumnos siguen quedándose dormidos ahora no en un aula, si no en su propia casa y hasta en su propia cama, como sucedió en esta oportunidad.

En este caso un profesor estaba impartiendo una clase a distancia a través de una aplicación cuando advirtió que uno de sus alumnos se encontraba en una postura demasiado horizontal para captar los contenidos.

Ahí no aguantó más y tuvo que descargarse: "La verdad es que no me había pasado nunca, se me duermen en clase pero en la cama nunca", dijo el profesor y el momento quedó grabado y fue compartido hasta viralizarse como puede verse en el video.

Varios usuarios en las redes sociales se sintieron identificados con la situación. "Estamos en este aislamiento y la mayoría tenemos problemas con el sueño", comentó uno de los estudiantes. "Yo por eso me aseguro de apagar la cámara", añadió otro.