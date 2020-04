Aseguran que el coronavirus disminuye a cero después de 70 días

Isaac Ben-Israel es un matemático israelí que está estudiando la pandemia de Covid-19. Su opinión no representa la de la comunidad científica, pero ilusiona a las empresas, por lo que ha recibido gran difusión. Para el especialista, la propagación del coronavirus "disminuye a casi cero después de 70 días, sin importar las medidas que impongan los gobiernos para tratar de contenerlo".

O sea que, se haga lo que se haga, el avance de la enfermedad se frenaría luego de ese lapso. El problema es que si no se toman medidas precautorias y el profesor se equivoca, morirá un montón de gente.

"No deberíamos dejar que los matemáticos, que no saben mucho de biología o medicina, tomen decisiones sobre Salud pública", le salió al cruce el profesor Gabi Barbash, Director General Emérito del Ministerio de Salud de Israel.

Controversia

Según informó Reuters, Ben-Israel es el actual presidente de la Agencia Espacial Israelí y del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo de ese país. El 16 de abril publicó un estudio en el que analiza la dinámica del covid-19 durante los dos meses posteriores a los primeros casos. Además, evalúa el avance de la infección en otras latitudes.

La idea central de la investigación era verificar si con el paso del tiempo la circulación del virus crecía de manera exponencial. ¿Y cuál fue el resultado? Según afirma Ben-Israel, el patrón es similar en todas partes.

“El número de nuevos infectados por día no aumenta a un ritmo constante, y por lo tanto el crecimiento no es exponencial”, resalta el académico. Cuando se disparó el brote en Israel, la cantidad de enfermos se duplicaba cada dos o cuatro días. "Hoy eso ocurre cada 30 días y el promedio sigue a la baja".

Por supuesto, que no se registren casos no significa que no los haya. De hecho, podría haber millones de enfermos sin diagnosticar, asintomáticos o no testeados. Sin embargo el análisis de Ben-Israel subraya que en casi todos los países se da un avance consistente y luego, alrededor de los setenta días, se inicia el declive.

Cuarentenas

Para explicar por qué no servirían las cuarentenas, el profesor compara los casos de Italia y Suecia. En Italia -declara- se aplicó una cuarentena y en Suecia no. Ambos tienen graves problemas sanitarios.

Ben-Israel: "resulta que el fenómeno es similar en todos los países en los que se descubrió la enfermedad, independientemente de sus políticas de respuesta (...) La propagación del virus comienza a un ritmo exponencial, a continuación va moderándose y finalmente se desvanece después de ocho semanas más o menos desde su aparición”.

Con todo, el científico aconseja que se sigan evitando las reuniones de muchas personas y se mantenga con el uso de barbijos. En cuanto a la apertura de la economía, defiende un regreso a la normalidad escalonado, aunque veloz.

Médicos de todo el mundo han cuestionado sus conclusiones.