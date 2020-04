Federico Pagano: "Defender el trabajo no es ponerle barreras a una empresa para que contrate empleo"

Federico Pagano es licenciado en Economía, y tiene 37 años. En la actualidad es el Gerente General de la compañía financiera Montemar; y ha reemplazado en el cargo de presidente del Consejo Empresario Mendocino a Javier Allub, para el período 2019-2021.

El joven economista se sumó al ciclo “MendozAprende”, un cronograma de charlas organizados por MDZ Online y Capacita Mendoza, que busca ponderar a los emprendedores en tiempos de crisis, al mismo tiempo que escuchar sus opiniones y conocer ideas y futuras acciones que inspiren.

¿La pandemia trajo la crisis a Argentina y Mendoza, o ya estábamos padeciéndola antes del coronavirus?

“Nosotros venimos con una crisis complicada hace tiempo. Argentina hace diez años que no crece. La provincia tampoco: las exportaciones de Mendoza siguen en el mismo valor hace diez años, e incluso un poquito más bajo. Pensemos que el el año 2009 para esta fecha estábamos con un tipo de cambio de $3,27, y ahora es de $100.

Hasta hace un mes y medio lo que discutíamos era cómo hacer para superar una crisis económica con las empresas bastante golpeadas, un empleo que no crecía -la provincia tiene los mismos puestos de contratación privada hace mucho tiempo- y un proceso que hizo que el Estado se duplicara en tamaño, lo cual hizo que también se duplicara la carga impositiva. Esto produjo que la actividad privada se disminuyera y se retraiga”.

“A ese cóctel, a esa situación, se le agrega esta pandemia, algo que nunca nos había ocurrido: estamos muy complicados”

¿Cómo analizas la actuación del gobierno frente al Covid-19?

Lo primero es ver cómo se va a enfrentar la parte sanitaria: el gobierno, a diferencia de otros países, tomó medidas tempranas. Pero en cuanto a la cuarentena, hay que tener en cuenta que también corre un reloj que marca cuánto va a aguantar la actividad privada. No sabemos, además, si estamos posponiendo en el tiempo a la llegada del pico de contagio, y si ese tiempo se está aprovechando para preparar el sistema sanitario como es debido.

¿Cómo está el sector privado que se tiene que, además de todo, enfrentar a la pandemia?

El sector privado debe crecer para poder darle trabajo a toda esa masa de gente que trabaja en el Estado o está subsidiada.

La actividad privada tiene que tener las condiciones para poder ser competitiva a nivel internacional. Hoy eso no sucede. Siempre hemos dependido de las materias primas que brindamos al mundo. Cuando al mundo le convino comprarnos materia prima, nos ha ido bien: esto muestra que estamos a la merced y expuestos porque no tenemos una generación de productos de valor agregado importante. Si hacemos productos valiosos a nivel internacional, los sueldos también serán valiosos y la población será mejor remunerada.

Hoy nos paramos en una Argentina en donde la presión impositiva es una de las más altas del mundo, y al mismo tiempo, no tenemos condiciones de competitividad ni de estabilidad legal: ¡Hay que respetar los contratos y las reglas del juego!

Si a una persona le das pautas y condiciones, pero al año se las cambiás... ¿Cómo pretendés que haga una inversión a largo plazo?

¿Cómo es la interacción entre los empresarios, los privados; y el Estado y los gobernantes? ¿Se camina en conjunto?

Desde el CEM hemos tenido siempre excelente receptividad en los últimos dos gobiernos: tanto con Cornejo como con Suarez. Hablamos y planteamos cosas en forma permanente. Estamos convencidos de que si la provincia crece dará más trabajo; y por eso nuestro planteo al gobierno es que nos dejen acompañarlos en discutir las políticas de fondo. Tenemos muchísimos estudios sobre el tema, y de hecho siempre planteamos que queremos formar parte de la discusión del presupuesto para emitir una opinión sobre los gastos que se quieren hacer y si son los que les convienen a la provincia.

Lo que falta es una mesa que garantice que las decisiones que se toman en conjunto verdaderamente se apliquen.

Yo no sé si la cuarentena es la solución para el tema del Covid-19 en la Argentina. No voy a opinar de lo sanitario en lo más mínimo, pero creo que falta información sobre lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Me gustaría conocer más que está haciendo y si verdaderamente se está preparando el Estado con este tiempo en el que está todo parado por la cuarentena. Está el enemigo, pero no tenemos certezas en cuanto a cómo están nuestras tropas.

Tengo mucho diálogo con la gente del Ministerio de Salud de Mendoza y sé que están trabajando muchísimo, te diría que casi sin dormir.

La bandera de la salud hay que levantarla, es indiscutible. Pero es un simplismo terrible decir 'si no hacemos cuarentena, se muere todo el mundo y no hay actividad económica posible'. Presuponer que las crisis económicas no generan muerte es un error gravísimo. Me llegó un estudio hace unos días en donde se explica que, si la cuarentena terminara ahora en abril, ya nos va a costar 35 mil vidas en los próximos cuatro años, debido a la crisis económica. Si se extendiera la cuarentena a mayo, se incrementaría a 50 mil muertes; y si se continúa hasta junio, el número llegaría a 65 mil.

En la Argentina anualmente mueren aproximadamente 350 mil personas por distintas patologías. Estas muertes se incrementan cuando hay crisis económica, desempleo, caída del producto bruto, y más.

El tiempo ya se agotó para muchos empresarios, y la crisis que vendrá será muy fuerte.

¿Argentina es un país en el que el término "empresario" es mala palabra?

¡Eso no puede ser! Justamente es parte del problema que tenemos. ¿Saben quién es un empresario? Es esa persona que decidió que va a hacer algo por cuenta propia. Que decide poner su capital (que a veces es solamente su esfuerzo personal) para hacer algo porque tiene un sueño y entonces se esfuerza por perseguirlo.

Muchos de los que intentan, fracasan. Y muchos de los que fracasan, vuelven a intentar. Y algunos consiguen ser exitosos. Pero Argentina, en vez de premiar estas actitudes de la gente que arriesga su capital, su esfuerzo físico, que da empleo; no los ayuda. Es ese sector es el que la está pasando terriblemente mal, y es donde se va a destruir terriblemente el empleo. Se está cayendo a pedazos. Y ese capital, cuando esté destruido, no va a haber con qué levantar la a la Argentina.

Volver a trabajar, volver al empleo es clave. Los empresarios junto a los especialistas y al gobierno, deben analizar cómo van a hacer para salir. Hay que testear a la mayor cantidad de la población. Un ejemplo para ayudar, los empresarios deberían decir: 'Señores, yo testeo a mi personal, yo asumo ese gasto'. Con los testeos masivos, la población de bajo riesgo puede seguir empujando el carro.

