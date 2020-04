Cuál es la importancia del nexo epidemiológico por coronavirus

La pandemia de coronavirus que tanto preocupa hoy a la humanidad ha proporcionado numerosos términos anteriormente desconocidos para el común de la sociedad. Uno de ellos es el "nexo epidemiológico", el cual refiere a los eslabones de una cadena que marca la transmisibilidad de un virus en una población determinada y que permite establecer cómo se contagió una persona.

El epidemiológo e infectólogo Hugo Pizzi explicó que "el nexo epidemiológico se refiere a los eslabones de las cadenas epidemiológicas: por ejemplo, si yo vuelvo de Italia y estoy contaminado (con el virus SARS-Cov-2), inmediatamente puedo contaminar a mi familia, así es posible establecer cuál ha sido el nexo epidemiológico. Si a su vez esos familiares contaminados por mí contaminan a otras personas, continúa establecido el eslabón de esa cadena".

"Pero si de pronto ocurre que en un lugar totalmente alejado y donde no hay nadie que haya viajado al exterior ni sus habitantes abandonaron sus casas en determinados kilómetros, aparece un enfermo y no se encuentra ningún tipo de nexo epidemiológico, la cadena se pierde y pasa a ser una transmisión comunitaria", añadió en conversación con el programa Sonría lo estamos filmando, de MDZ Radio.

Asimismo, Pizzi aclaró que "los países más exitosos en el tratamiento y combate de este virus han sido los que en el momento que supieron que venía la contaminación, hicieron una gran cantidad de testeos, como Corea del Sur".

Respecto a la situación en la Argentina, el reconocido epidemiólogo cordobés recordó que llegaron al país unas 175 mil pruebas rápidas para testar masivamente, lo que "nos va a dar una gran seguridad para diagnosticar dónde estamos parados".

Por ello, consideró Pizzi, es importante mantener las condiciones de aislamiento social para evitar contagios masivos de tipo comunitario: "Como esta es una patología que transcurre por progresión geométrica, si hay una persona enferma que no se aísla, contaminará a otras tres, y si esos tampoco se aíslan, se contaminará a otros nueve. ¿Sabe hasta cuánto puede llegar a contaminar este virus hasta que no le corten el eslabón epidemiológico? Unas 50.000 personas a partir de un solo paciente".

"Si la cuarentena no hubiese existido, estaríamos haciendo un inventario de la cantidad de cadáveres que tendríamos. La cuarentena nos permitió que la curva no diera un salto exponencial, y si la vamos corriendo evitaremos ese salto de gran contaminación, por lo que no nos llame la atención que la extiendan una semana más", sintetizó.

"Si seguimos para adelante con la cuarentena, a la curva la tenemos dominada", reflexionó.