Cerró la embajada argentina en Tailandia y hay 400 varados

Melisa es Licenciada en enfermeru00eda , podru00eda estar ayudando en su pau00eds a gente que lo necesite , pero sigue varada en Tailandia hace mu00e1s de un mes , sin respuestas , sin ayuda y sin un cronograma de vuelta a su casa como los mu00e1s de 10000 argentinos varados en el mundo . #necesitamosvolveracasa @cancilleriaarg @felipesola_ok @alferdezok @alvarodlamadrid @luispetriok @marialujan.rey @minsaludnacion @desvuu @tu_agenciadeviajes @joacosantos.ok @nehuenh @pachanoanibalok @argentinosvaradosenelexterior