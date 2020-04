Omarcito: el joven con Síndrome de Down y cáncer que ningún hospital asiste

View this post on Instagram

Este es mi tu00edo Omar, la verdad que ya no sabemos que hacer, estamos destrozados por dentro con mi familia. Y necesita mas que nunca su ayuda y difusiu00f3n!! Llora de dolor y de depresiu00f3n. Tiene su00edndrome de down hace un mes fue diagnosticado de cu00e1ncer, esta desamparado oncolu00f3gicamente, no recibe ayuda, de ningu00fan tipo del hospital LAGOMAGGIORE de Mendoza. Esto viene de hace 4 meses que Omar es paciente del hospital y que a la familia le vienen dando vuelta. Dio positivo para el tratamiento oncolu00f3gico y no saben que laboratorio lo va hacer, gracias a esa demora ha hecho metu00e1stasis y se quebru00f3 la cadera, tenia fecha para el 7 de abril y no llega la pru00f3tesis por el tema del u0026#34;coronavirusu0026#34; a lo que le dicen que no es culpa del hospital y se siguen tirando la pelota unos a otros. Omarcito necesita psicu00f3logo, el hospital no se hace cargo del abandono que le han hecho. Necesitamos que esto llegue a todas las personas y si es necesario al canal 9 o 7. Por favor compartan. Porque esto ya no puede seguir mas asu00ed!