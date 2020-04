Los que no respetan la cuarentena, bajo la mirada de una psicóloga

Entrevistada por Uno Nunca Sabe, la psicoterapeuta Celia Antonini explicó los sentimientos y comportamientos que genera la cuarentena. Esto dijo:

"Cada persona maneja la angustia de una manera diferente. Algunos saben cómo calmarse a si mismo y hay otros que no saben calmarse a si mismo y tienen que salir a busca de una persona que los calme. Uno tiene que identificar quién de nuestro círculo de amistad y familia puede generarnos esa calma que nosotros no sabemos controlar".

"Acá hay un miedo real. El miedo es una emoción básica y sirve para salvarnos de situaciones peligrosas".

"Los que no cumplen la cuarentena: están los que minimizan la situación y también están los que les genera adrenalina y les gusta el riesgo, porque eso les genera placer. Y por último también hay gente que no es empática y le importa cero al otro. Para los que no son empáticos el otro no tiene ningún valor. La importancia con el otro tiene que ver la educación".

"La cuarentena emocionalmente afecta a todo el mundo. Puede salir uno fortalecido o no".

"Lo que podemos hacer es generar nuevas emociones y conductas. En la medida en que uno las repite se convierten en un hábito. El cerebro va en contra de los cambios. Esa pelea con uno mismo te lleva tres semanas. Trabajás fuerte una cosa durante un mes y nola cambiás para toda la vida. Si no hay constancia no hay cambio".

Escuchá la entrevista en MDZ Radio: