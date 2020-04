Profesor da clases por radio para los alumnos sin internet

La suspensión de las clases en el país ha modificado la rutina de docentes y familias. En muchos casos resulta imposible acceder a las clases virtuales por este motivo la comunidad educativa debe apelar a la creatividad y el esfuerzo para que los niños puedan continuar con su aprendizaje.

Maximiliano Santillán es un profesor de educación primaria de la escuela Nº 4641 “Juan Vucetich”, de la ciudad de Metán en Salta. Este docente ha sido noticia ya que tiene una manera muy particular de brindar sus clases, todos los días se comunica a través de la radio para que los estudiantes de la ciudad tengan la posibilidad de escucharlo.

“Con este tema de resguardarnos, cuidar la salud y estar en cuarentena se me hacía difícil implementar el uso del celular, porque hay familias donde hay tres chicos que los requieren al mismo tiempo o no tienen internet o quizás los celulares que tienen no contaban con las aplicaciones que requerimos, entonces por eso surgió está iniciativa ya que todos pueden escuchar radio”, subrayó el maestro.

En diálogo con La Gaceta, el profesor contó que su programa comienza a las 14 horas y que en sus clases radiales no solo brinda contenidos sino que además, interactúa con los alumnos que se suman a través de mensajes, envían las tareas realizadas para que pueda corregirlas.

Santillán agregó: “practicamos otra forma para que estén atentos. Quisimos hacerlo de esta manera para que sientan que están en la escuela, es algo lindo porque los chicos buscan la sintonización de la radio y tanto la mamá o el papá se prenden junto a ellos”.