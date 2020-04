Cómo se puede salir de la cuarentena y por qué las escuelas serán lo último en volver

El aislamiento obligatorio ha tenido buenos resultados desde lo sanitario. Todos los especialistas coinciden en que la curva de contagios en Argentina está aplanada por ahora, aunque es un camino largo y aún no llega el pico de enferemedades respiratorias. El análisis del avance de la pandemia no tiene en cuenta sólo la cantidad de casos, sino otras dos variables clave: la cantidad de personas en terapia intensiva (y la disponibilidad de recursos) y los fallecidos. Si las tres curvas son homogéneas, las mediciones son correctas. Si no, hay algún problema.

Mendoza tiene hasta ahora 68 casos y 6 muertos. La tasa de casos confirmados por cada 100 mil habitantes es más baja que la media nacional. En el país es de 5,4 casos cada 100 mil habitantes y en Mendoza de 3,4. La cantidad de camas ocupadas de terapia intensiva no ha sido informada por el Gobierno y tampoco la disponibilidad de esos recursos.

Pero los propios especialistas reconocen en que no es sostenible en el tiempo un parate absoluto. El levantamiento de las restricciones sociales para permitir actividades económicas dependen de muchos factores. La Organización Panamericana de la Salud asiste al Gobierno de Argentina en el tema y en una charla brindada a periodistas, de la que participó MDZ, se dieron algunas de esas pautas necesarias para flexibilizar la cuarentena.

En ese sentido, los especialistas son precavidos. Para la OMS "levantar las restricciones demasiado rápido podría conducir a un resurgimiento mortal". Desde ese organismo aseguraron que trabajan con para elaborar "estrategias para aliviar las restricciones de forma gradual y segura".

En la lista de requisitos indispensables, la OMS menciona 6 pautas.

Que la transmisión esté controlada Que haya suficientes servicios médicos y de salud pública disponibles Se minimicen los riesgos de brotes en entornos especiales como los centros de atención a largo plazo Medidas preventivas en lugares de trabajo, escuelas y lugares públicos Capacidad de gestionar los riesgos de importación Que las comunidades estén plenamente conscientes y participen en la transición

Empresas, escuelas y hogares, los tres ejes

Las condiciones "innegociables" para flexibilizar la cuarentena son garantizar testeos y tratamientos (es decir que el sistema de salud tenga respuesta), que se garantice la distancia física aún con actividades habilitadas y que los grupos de riesgo estén protegidos.

Las tres condiciones son de complejo cumplimiento en Argentina y en Mendoza en particular. En cuanto a los testeos, ya comenzó el plan de ampliación de las muestras. Pero el Gobierno aún no informa sobre la cantidad de camas disponibles, particularmente en terapia intensiva, por lo que no se sabe cuál es la capacidad de respuesta real del sistema. Lo más complejo de esa triada de condiciones es mantener bajo resguardo a los grupos de riesgo, principalmente a los adultos mayores. Tanto, que a pesar de ser quienes están en mayor riesgo, ellos hoy son los más expuestos porque muchos deben salir y esperan en los bancos para poder cobrar.

Si se flexibiliza hay un grupo que no está entre los de mayor riesgo, pero sí son clave en la estrategia para evitar la expansión de la pandemia. Son los niños y adolescentes. El distanciamiento físico en esos grupos es muy difícil y mucho más en las escuelas. Por eso, aseguran los especialistas, las clases presenciales en los edificios escolares será una de las últimas actividades en volver a la normalidad.

En el mapa de situación de Mendoza aún hay algunos cabos sueltos. Ocurre con los casos de coronavirus en los que no está claro el nexo epidemiológico. La causa que mayor prevalencia tiene son los "contactos", es decir pacientes que no viajaron y se contagiaron en Mendoza. En ese grupo hay algunos que no tienen un vínculo preciso y son los casos que generan incertidumbre sobre la posibilidad o no que haya circulación del virus. Para los especialistas, si no hay un nexo claro de contagio se puede considerar que hay circulación social. En Mendoza aún no declaran esa situación.

Argentina enfrenta la pandemia con más información. Pero muchos de los aspectos relacionados con la enfermedad y la posibilidad de transmitir el virus aún están en estudio. Uno de esos temas es cómo se transmite la enfermedad en personas asintomáticas. El período "presintomático" es, en promedio, de entre 5 y 6 días y hay informes sobre transmisión en ese lapso. "La carga viral en pacientes con Covid-19 es más alta al inicio de los síntomas, o inmediatamente después. Es posible que los pacientes puedan ser infecciosos inmediatamente antes del inicio de los síntomas, sin embargo, aún no se conoce el impacto de la transmisión en la fase presintomática", informaron desde la OPS.