Chupados en el nido: déjate adormecer por 4 minutos de belleza pura

La vejez y la cuarentena te vuelven nostalgioso. Acabo de levantarme, aún no amanece. El silencio es hermoso y blanco como una mano abierta y, como el sol no delata todavía, el cielo no oculta que no es más que una garganta boca abajo y que este planeta no es más que un absurdo virus, adherido a sus paredes, sobreviviendo a un infierno de gases y carbonos.

Son días memorables y, como estamos quietos, asoman el hocico sucesos del pasado, por aquí y por allá, de la nada, perlas de un collar partido, que fueron a parar a los rincones de la casa, junto a pelusas y pelos haciendo lo suyo bajo las camas y en los rincones del living.

Ha de ser que estar en cuarentena provoca ternura a la memoria y, entonces, concede abandonar algunos rehenes amordazados: son hechos tan ciertos como probables. Vamos a uno.

A comienzos de los ’80 nos explotó el rock en la cara. Todo aquello que vivíamos a escondidas, bajo prohibiciones, comenzamos a hacerlo en la calle. Según mi memoria, ya lo he contado: jamás olvidaré cómo tomé conciencia de la inminencia democrática. Poco antes de las elecciones de 1983, en LV10, nada menos, pusieron “De nada sirve”, de Moris, y el corazón me empezó a latir de manera inusitada.

Todo aquel mundo comenzaba a delatarse y, en esos mismos instantes (con los años, los meses se vuelven instantes), Charly García grababa su primer disco solista de estudio: “Yendo de la cama al living”, con músicos invitados de lujo, Spinetta, Aznar, Gieco y Mestre.

Aquel vinilo de García, "Yendo de la cama al living".

Lo presentó en Buenos Aires, en Ferro, a fin de 1982 y las crónicas recogieron, entre muchos momentos, aquel del final del tema “No bombardeen Buenos Aires”, con explosiones, humos, luces y la venida a pique de la escenografía, que era una ciudad de Buenos Aires apocalíptica.

Charly trajo su recital a Mendoza y allí fuimos. Aquí la memoria me abandona: recuerdo a Charly cantando ese tema, en Pacífico, pero lo recuerdo con la tremenda banda con la que grabó el posterior “Piano bar”: Fito Páez en teclados, Faby Cantilo en coros, Daniel Melingo en saxo y los G.I.T. (Guyot, Iturri y Toth) en guitarra, batería y bajo. Algo, claramente, no encaja, porque recuerdo una formación anterior con los “Abuelos” Bazterrica, Cachorro López y Calamaro, pero no recuerdo haberlos visto en Mendoza. En fin, ya algún amigo me aclarará el estanque.

Saltemos en el tiempo, como un sapo con químicos.

Sucede que, ahora, un grupo hermoso de chicas y chicos mendocinos, músicos de probado talento, han grabado una versión en cuarentena de aquel “Yendo de la cama al living”, parido y presentado aún antes de que ellos nacieran, por un maravilloso Charly García. Los músicos participantes.

Hemos envejecido, está claro, pero hay cosas que no envejecen, tal el caso de la belleza que propone el arte y que, si es genuino, se ofrece para salir indemne del feroz paso de los siglos.

Pues bien, basta, ya ha amanecido, voy a dejar de hablar boludeces.

“La pandemia de coronavirus está afectando la industria de la música de manera significativa. Por este motivo desde Sísmico decidimos convocar de manera remota a 18 músicos mendocinos para una original interpretación de Yendo de la cama al living, de Charly García, una canción que desde su título sintetiza a la perfección la sensación que vivimos a diario cada uno de nosotros en contexto de cuarentena”, comenta Gonzalo Arroyo, el periodista y productor que tuvo la idea, junto a Nuria Real.

Escuchen, entonces, esta preciosa versión, recién parida y con excelente sonido. Está hecha para nosotros:

Ficha técnica:

🎦Idea y producción general: Gonzalo Arroyo y Nuria Real

📳Música: Gonza Nehuén (teclados, sintetizadores, batería y cajas de ritmos)

❇️Mezcla música: Luis Maria Cabezas

📶Producción y mezcla de voces: Martín Filas

⚛️Mastering: Martín Filas

✴️Edición y animación: Sebastián Ojer

✳️Música y letra original: Carlos Alberto García

💟Artistas invitados: Mariana Päraway, Martín Red Mazud, Exe Stocco (Pasado Verde), Magnolia (Windous), Leandro Lacerna, Catalina, Dani Pérez Ibarburen, Paula Neder, Sebastián Garay, Gabi Nazar (Gauchito Club), Guille Levis (La Skandalosa Tripulación), Matimaluko, Mariano Peccinetti (Las Luces Primeras), Javier Montalto, Daniel Vinderman, Fernanda Aleman y Lucia Miremont.

Ulises Naranjo.