El reclamo de mendocinos varados llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La situación de los argentinos que continúan varados en el exterior es desesperante. La falta de respuesta o las promesas incumplidas son una recurrente para los 12 mil ciudadanos que siguen en distintos países esperando ser rescatados para poder volver a casa. Ese es el caso de muchos mendocinos, algunos de los cuales además de esperar una solución por parte del Ejecutivo, han iniciado acciones judiciales entendiendo que se les están vulnerando derechos constitucionales. Incluso, ante la falta de acción de la Justicia nacional, el reclamo ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En las últimas horas el abogado Carlos Varela Álvarez presentó un recurso ante el órgano internacional entendiendo que en el país no se está respetando el derecho de acceso a la justicia. Específicamente, argumenta que los reclamos interpuestos por los mendocinos Juan Carlos Albornoz, Carolina Baroffio y su hija Valentina han caído en oídos sordos.

En concreto, sostiene que el recurso que presentaron los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa ante el juzgado de Walter Bento terminó en un callejón sin salida. El magistrado se declaró competente para resolver pero decidió darle vista al Estado para que argumente por qué no ha dispuesto el regreso de los argentinos varados. Varela Álvarez sostiene que esta decisión terminó por empantanar la causa, ya que la respuesta del Estado no llega ni llegará pronto porque "los abogados no están incluidos en las normas de excepción para litigar sino sólo por las vías electrónicas ante la Justicia y además porque la manera de hacer llegar el Oficio escrito a la Nación es por el correo ordinario que se encuentra colapsado atendiendo el pago de pensionados y otras funciones de urgencia".

"Demuestra ello que ya sea por la burocracia o por la jurisprudencia los caminos de acceso a la justicia, derecho a ser oído, como la tutela judicial efectiva son ahora espacios cerrados a la ciudadanía más aún en casos extremos como éste", manifiesta el abogado en el recurso que elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta la situación de emergencia que atraviesan los ciudadanos que han quedado fuera de su país como es el caso de esta familia en la ciudad de Máncora en Perú, le pide a la Comisión que recomiende la repatriación de Juan Carlos Albornoz y su familia "informándole debidamente el día de regreso y vuelo garantizando su tránsito por Perú".

Incluso, que se le recomiende al gobierno argentino atender a la urgencia y comunicarse con los afectados para atender los fines humanitarios que corresponda.