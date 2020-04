Tapabocas, nueva indumentaria que ya se instaló en Mendoza

Desde mañana los mendocinos están obligados a usar un nuevo elemento que puede ser tomado como "indumentaria" o como producto preventivo: los tapabocas para prevenir la transmisión del coronavirus. Pero ese elemento ya comenzó a ser de uso frecuente desde hace varios días.

Algunos consiguieron los barbijos descartables o lavables, otros adecuaron bufandas y muchos también los construyen con retazos de telas.

El aislamiento obligatorio se mantiene, pero quienes deban salir tienen que hacerlo con algún elemento que les tape la boca y la nariz. Si no, pueden ser sancionados. Las personas que no cumplan, pueden recibir una multa de $5 mil. Los comercios donde estén las personas que no cumplan pueden ser multados en $10 mil Y si se trata de un supermercado, la sanción se multiplica por 5, es decir $50 mil pesos.

El tapabocas debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Desde el mañana se controlará "el uso de elementos de protección denominados “prevención facial”, que cubran nariz, boca y mentón para circular en la vía pública, ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Provincia de Mendoza".

Un dato importante es que las personas no podrán subir a ninguna unidad de transporte público si no tienen un cubrebocas. "Dispóngase la prohibición de acceso a cualquier medio de transporte público de pasajeros, a quienes no cumplan con la obligación estipulada", dice el Decreto. Los municipios pueden controlar el cumplimiento.