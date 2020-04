Estas son algunas de las teorías conspirativas sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus que ya llega a los 2 millones de contagiados en todo el mundo y que todavía no se encuentra la cura, genera incertidumbre en la población desde su origen hasta un plan macabro para de las farmacéuticas. Acá, algunas teorías conspirativas que se han hecho viral en las últimas semanas.

Es un súpervirus creado a partir de murciélagos y ratas

Así lo afirmó Matteo Salvini, líder de la Liga, el partido italiano que está en contra de los migrantes, al compartir un video difundido en las redes en el que científicos afirman que China había creado un “súpervirus pulmonar” a partir de “murciélagos y ratas”. Las imágenes, en realidad, eran de un programa de divulgación científica emitido en noviembre de 2015 por la RAI. En el reportaje, firmado por Maurizio Menicucci, se afirmaba que “un grupo de investigadores chinos injertó una proteína de superficie tomada de murciélagos en un virus que causa Sars derivado de ratones", creando "un supervirus que podría afectar a los humanos". El propio director de la RAI, Alessandro Casarin, confirmó que el reportaje del 16 de noviembre de 2015 se hizo “a partir de la publicación de Nature", pero que "hace solo unos días la revista aclaró que el virus mencionado en el vídeo, creado en el laboratorio, no tiene nada que ver con el virus natural actual Covid-19”.

Es un arma biológica extranjera

Es la más difundida de las ideas conspirativas. Aunque no existe ningún tipo de evidencia, así lo afirmó también el creador de Ley contra el terrorismo y armas biológicas de 1989, Francis Boyle, quien aseguró que “el coronavirus es un arma ofensiva de guerra biológica". El especialista en la ley internacional de la Universidad de Illinois, aseguró durante una entrevista con el medio Geopolitics and Empire que "la Organización Mundial de Salud (OMS) sabe perfectamente qué es lo que está pasando en Wuhan". Fue fabricado por un laboratorio de armas chino.

En la misma línea que Boyle, el senador republicano de Arkansas Tom Cotton dijo en febrero a través de diversos canales que el virus podría haberse originado en un laboratorio de bioseguridad de Wuhan, una hipótesis refutada tajantemente por los científicos. Según argumentan los que adhieren a esta poco certera idea, en Wuhan está funcionando uno de los más sofisticados laboratorios biológicos del máximo nivel de bioseguridad 4, Wuhan BSL-4, perteneciente al Instituto de Virología de Wuhan, que experimenta con agentes biológicos que representan un alto riesgo individual de contagio. El laboratorio de Wuhan se convirtió con el tiempo en un lugar preferido de los virólogos de todo el mundo y en especial, de EEUU, Canadá y el Reino Unido.

Según consignó el sitio de noticias ruso Sputnik, el hecho de que virólogos del Pentágono y sus colegas de Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania estaban haciendo sus estudios respecto a los coronavirus en ese laboratorio abriría la presunta posibilidad de la filtración deliberada del 2019-nCoV "ya manipulado por la mano de científicos, teniendo en cuenta la historia del uso de virus por EEUU como armas biológicas o por un descuido de los virólogos chinos".

Es un complot para reconfigurar la población mundial

En las redes sociales y foros comenzaron en las últimas semanas a surgir teorías en las que muchos usuarios se preguntan si el coronavirus se trataba de un plan para reducir la población a nivel mundial. Quien se atrevió a poner en palabras este pensamiento fue la actriz y cantante mexicana Paty Navidad. En su cuenta de Twitter dio rienda suelta a su teoría. “El CoronaVirus es un virus creado por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura, método de control masivo y reducción de la población ‘Plan Kalergi’, una de las formas de genocidio es crear epidemias, desastres “naturales” y exterminar gran parte de la humanidad”, expresó sin fundamentos.

Fue planeado por Bill Gates para beneficio de las farmacéuticas

Esta idea se basa en un video de 2015, en el que el cofundador de Microsoft, Bill Gates, subió a un escenario en la ciudad de Vancouver, Canadá, y vaticinó que sería el próximo gran riesgo de una catástrofe global sería una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se propagaría por todo el mundo y contra el cual no estaríamos listos para luchar. Ese día, Gates expuso que no había epidemiólogos listos para ir al foco del brote a analizar la enfermedad, su diagnóstico y su propagación. Según dijo, nadie que mirara qué tratamientos se podían aplicar, qué herramientas usar. Sin embargo, Bill Gates dio su charla TED en el contexto de la epidemia de ébola que, entre 2014 y 2016, cobró unas 10.000 vidas y afectó principalmente a tres países en África Occidental antes de extenderse limitadamente a otros lugare scomo Estados Unidos, Italia y España. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, el multimillonario estuvo vinculado de cerca con el brote de ébola, concentrando su inversión y esfuerzos en desarrollar nuevos diagnósticos, tratamientos y vacunas contra una epidemia que tenía una alarmantemente alta tasa de mortalidad.

Estados Unidos creó el virus para debilitar la economía china

Semanas atrás, un funcionario chino afirmó que miembros del Ejército estadounidense habían llevado el virus a China. El régimen comunista, inicialmente acusado de tardar en reaccionar ante la epidemia, contraatacó poco después dando a entender que el coronavirus podría ser de origen extranjero. "Es posible que haya sido el Ejército estadounidense el que trajo la epidemia a Wuhan", expresó en Twitter uno de los voceros del ministerio de Relaciones Exteriores chino, llamado Zhao Lijian. El hombre no se basó en ningún estudio científico y solo se limitó a tuitear enlaces a dos artículos del sitio web Global Research, conocido por difundir tesis complotistas. Por su cuenta, el presidente Nicolás Maduro insinuó también que el virus era un arma biológica estadounidense contra China. "¡Alerta! que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general, ¡alerta! Venezuela tiene voz propia para alertar estas cosas", dijo Maduro en alusión a uno de sus principales aliados internacionales. "Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China, ya son muchos los elementos y análisis mundial, hay que alzar la voz", sostuvo. En un mensaje publicado en Twitter en marzo, 2020, el líder del Movimiento Sadrista chiita en Irak Muqtada Al-Sadr también apuntó contra Donald Trump y lo acusó de ser el responsable por la propagación del coronavirus, en especial en los países hostiles a Estados Unidos: "Me sorprendí cuando Trump dijo: ‘Estamos haciendo un gran trabajo en contra del coronavirus y la situación hubiese sido peor si no fuese por nuestra intervención a ello", dijo, y revalcó: "Oh Trump, tú y otros como tú son sospechosos de estar detrás de la propagación de esta enfermedad, en especial porque la mayoría de los que la padecen se oponen a los Estados Unidos".

Fue creado para probar la tecnología 5G en celulares

Esta desopilante idea fue expuesta por Amir Kahn, el reconocido boxeador inglés, quien sostuvo que que el Covid-19 fue creado para probar la tecnología 5G en celulares. "No creo que venga de China. La gente dice que se originó de una sopa de murciélago y serpientes. ¿Creen esas tonterías? Yo no. ¿De verdad creen que el coronavirus no tiene algo que ver con la red 5G?", se preguntó el púgil campeón del mundo en sus redes sociales. Khan, de 33 años, sostuvo que el Covid-19 fue creado para probar la tecnología 5G en celulares. "El coronavirus es un invento del hombre para deshacerse de nosotros", completó. Las declaraciones rápidamente dieron la vuelta al mundo. El boxeador más joven en ganar una medalla olímpica para Gran Bretaña fundamentó que cada vez que se lanzaron nuevas tecnologías para la comunicación aparecieron nuevos virus. "En 2003 apareció el SARS con la red 3G. En 2009, el 4G con la gripe porcina y el 5G con el Covid-19", sentenció. Poderes oscuros ordenaron que los enfermos fueran trasladados secretamente en helicóptero a diferentes zonas de Estados Unidos

En Alabama, publicaciones de Facebook afirmaban falsamente que poderes oscuros habían ordenado que los pacientes enfermos fueran llevados secretamente en helicóptero a ese estado. Según publicó The Washington Post, los residentes de este lugar quedaron desconcertados en las últimas semanas por historias extrañas compartidas a través de mensajes de texto sobre helicópteros que volaban en secreto a pacientes enfermos, que el virus había crecido en un laboratorio chino, que alguien, ya sea los medios de comunicación o el gobierno, les estaba mintiendo sobre lo que estaba sucediendo.

Hay curas secretas contra el coronavirus

Algunas de las más desopilantes teorías mencionan acciones y objetos sanadores como apagar los dispositivos celulares, comer bananas y hasta consumir aceite de orégano. "El aceite de orégano demuestra ser eficaz contra el coronavirus”, se dijo en enero con respecto a la enfermedad. Esta información falsa fue difundida en las redes sociales. "Esto entusiasmó al público y fue tendencia en las redes sociales a medida que las personas buscan más información", expresó por esos días Renee DiResta, gerente de investigación en el Observatorio de Internet de Stanford, desmintiendo esta información, según consignó el sitio de TN. Otros llegaron decir que la clave estaba en comer bananas o ajo, y que que las bebidas calientes destruían al virus. Todas estas afirmaciones fueron tajantemente desmentidas por la ciencia.

Nació y se propagó a través de la sopa de murciélago

Quienes saben poco del tema dicen que el coronavirus se originó en una sopa de murciélago en China; pero aunque estos animales están implicados en la pandemia no hay pruebas de que la transmisión inicial fuera por vía alimentaria. Se cree que fue, más bien, por contacto entre animales y humanos. De hecho, expertos aseveran que el virus saltó de los murciélagos a una especie animal aún no identificada que luego se lo pasó a los humanos. En la actualidad, mmuchos apuntan contra el pangolín, un solitario mamífero traficado y una especie en peligro crítico de extinción. En este sentido, Roberto Chuit, director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de Argentina, exministro de Salud de Córdoba y experto en epidemiología y salud, habló con PERFIL días atrás sobre los murciélagos, los roedores y el consumo de animales exóticos. En esa línea, aseguró que los virus del SARS y el COVID-19 "están asociados a murciélagos". Fuente: Perfil