Autorizaron el viaje para los trabajadores golondrina varados en Mendoza

Pujas políticas, trámites burocráticos y trabas de todo tipo tuvieron en vilo a más de 100 personas que están varadas en al Terminal de Mendoza sin poder regresar a sus provincias por las restricciones para viajar. Se trata de trabajadores temporarios que vinieron a la provincia para trabajar en la cosecha y que no podían volver por la negativa a recibirlos de sus provincias de origen. Ahora, tras varios días, llegó la autorización y podrán regresar. Al menos eso confirmaron a MDZ desde el Ministerio de Transporte de la Nación.

Desde el ministerio conducido por Mario Meoni informaron que la autorización para que las familias varadas en la terminal se demoró por la falta de aval de las provincias de destino. Sin esa autorización no se podía habilitar la circulación. "Los viajes no se autorizaron porque no estaban realizados los trámites correspondientes por parte de las provincias. Las provincias de destino no aceptaban a los trabajadores", explicaron desde el Ministerio de Transporte. Además, aseguraron que "ese traslado debería haber sido a través de empresas".

Desde la misma cartera explicaron que ahora sí está aprobado el permiso y en las próximas horas podrían viajar.

El conflicto llegó al plano político porque el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es uno de los que no autoriza el ingreso de sus comprovincianos. Desde Mendoza confirmaron ese dato, aunque luego aseguraron que Salta tiene más restricciones aún y que la mayoría de los trabajadores son de esa provincia. Oficialmente la Secretaría de Transporte dijo que no tenía jurisdicción para autorizar o no un viaje. Eso es así porque se trata de transporte interprovincial. Pero la Provincia sí estuvo en diálogo con otras jurisdicciones para conseguir el aval político para viajar.

La Comisión Nacional Reguladora del Transporte es la que genera la autorización. Pero no se puede avanzar sin el permiso del lugar de destino y allí es donde se frenó todo.

La puja política tuvo como víctimas a más de 100 personas, entre ellos varios niños, que durmieron en la terminal, arriba de un colectivo o en albergues.