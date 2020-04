Aseguran que Nación no autoriza a viajar a los trabajadores varados en Mendoza

Unos 120 trabajadores golondrina de distintas provincias se encuentran varados en la Terminal de Ómnibus de Mendoza y en varios albergues a la espera de que el Gobierno nacional los autorice a regresar a sus hogares. En los próximos días se podrían sumar muchos más a medida que terminen su trabajo en la cosecha y quieran abandonar la provincia.

Si bien en un principio trascendió que en sus provincias de origen no querían recibirlos (la mayoría son de Jujuy y Salta), desde la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza aclararon que es el Ministerio de Transporte de la Nación el que demora las autorizaciones y no permite que salgan los colectivos.

"Los tiene retenidos Gendarmería porque el Ministerio de Transporte de la Nación no les da la autorización como transporte interjurisdiccional. Cuando un transporte pasa el límite de una provincia tiene que ser autorizado por la Nación. No autorizamos transportes que van a pasar por otras provincias porque no tenemos jurisdicción", explicó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, en diálogo con MDZ.

En este sentido, Mema destacó que están trabajando junto a la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, para conseguir las autorizaciones nacionales. "Si el Gobierno nacional les está preguntando a los gobernadores si quieren recibirlos o no es otra cuestión, pero no hay ninguna norma que diga que las provincias pueden autorizar o negar los ingresos porque eso es totalmente inconstitucional", indicó el funcionario.

"Es el Ministerio de Transporte de la Nación el que no los autoriza a pesar de ser una actividad exceptuada de la cuarentena. Es gente que estaba trabajando en la cosecha y ahora quieren regresar a sus hogares. Nosotros recibimos dos o tres micros de distintos lugares por día y a los pasajeros los ubicamos en hoteles para que realicen la cuarentena. Nadie nos pide una autorización para ingresar a Mendoza porque la jurisdicción es nacional", agregó Mema.

Y completó: "Las provincias tienen límites, no fronteras. El Ministerio de Transporte de la Nación no autoriza y Gendarmería los retiene por orden del Ministerio de Seguridad".

Por último, el secretario de Servicios Públicos indicó que están tratando de reubicar a los varados y que les están dando de comer a todos. "Hay un grupo que se quiso quedar en la terminal. No quisieron ir ni a un hotel, ni a un albergue", indicó el funcionario.

Y cerró: "Los colectivos los regula la CNRT, no nosotros. Tenemos más gente de Salta que de Jujuy. Salta está más cerrado que Jujuy, pero hay una intencionalidad política contra Gerardo Morales (gobernador de Jujuy). Muchos se quedaron en la terminal porque tienen la esperanza de poder salir y seguimos haciendo todas las gestiones con el gobierno nacional para que puedan volver a sus hogares".