En Mendoza el coronavirus es "más femenino" y la mayoría de los enfermos son atendidos en el sector privado

¿Cuántos casos de coronavirus hay? Nadie lo puede responder e incluso las autoridades de Salud ratifican que hay un subregistro en Mendoza y el país. Por eso se habla de casos diagnosticados y no de cantidades absolutas. Esa es la principal causa de la incertidumbre sobre el impacto de la pandemia. En Mendoza comenzarán a despejarse, en parte, esas dudas en las próximas semanas con la ampliación del criterio para testear casos.

Sin embargo, con los datos preliminares hay algunas tendencias que llaman la atención en la provincia y que van, con esos datos parciales, a contramarcha de lo que ocurre en otros sitios. Así, por ejemplo, en Mendoza hay más mujeres que hombres contagiados, a diferencia de la tendencia nacional. Hasta ahora de las 56 personas diagnosticadas 30 son mujeres, un 53%. A nivel nacional y mundial la tendencia es justo a la inversa. Pero los casos graves han sido todos de hombres: los cuatro fallecidos fueron varones y también la mayoría de los casos graves.

En las edades también hay diferencias respecto a la tendencia nacional, pues en Mendoza el promedio es levemente superior, con 49 años, con rango de edades de entre 3 y 85 años.

Si bien la principal preocupación era el sistema de salud pública, en realidad hasta ahora el área más exigida ha sido la salud privada, pues 38 del los internados están o estuvieron en ese tipo de efectores, es decir casi el 70 por ciento fueron a clínicas y hospitales privados. En ese grupo se incluye a los efectores de la Obra Social de Empleados Públicos. Justamente el Hospital Del Carmen, que es de OSEP, es el que más cantidad de casos tiene, con 14. Esa obra social tiene más de 400 mil afiliados y por eso era un dato esperable.

El universo de casos se va a ampliar. Mendoza tiene un stock de 12 mil test y se eligieron 5 laboratorios para hacer análisis, pero podrán ampliarse. En aproximadamente 10 días habría un muestreo más representativo de la población para abordar mejor la pandemia.

En la primera etapa la mayoría de los casos tenían un nexo epidemiolígico claro: personas que habían viajado. Brasil. el Caribe y Europa eran los principales sitios donde los mendocinos se contagiaron. Mendoza está entre las provincias con mayor cantidad de "repatriados". Desde que se inició el aislamiento ingresaron a la Provincia más de 10 mil personas. Y en los últimos 15 días fueron casi 3 mil.

Sin embargo ahora el tipo de casos con mayor prevalencia es el de personas que se contagiaron en Mendoza, que tuvieron como nexo alguna persona con coronavirus o casos indeterminados. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la pareja de adultos mayores de Malargüe que no se sabe cómo se contagiaron. Su hijo es médico, pero a él el test le dio negativo. Algo similar ocurre con los médicos de la clínica francesa y otros particulares sobre los que "hay sospecha" del nexo, pero no confirmación.

Ayer el gobernador Rodolfo Suarez ratificó que a medida que la pandemia avanza,se hace más complejo determinar la forma de contagio. Y que quieren determinar cuanto antes si hay o no circulación social del virus. Por ahora, aseguran, no hay datos que así lo indiquen, pero no lo descartan.