Presidente Cruz Roja Argentina: "Fue un peligroso mensaje de estigma y discriminación”

En todo el pau00eds, las personas que formamos parte de Cruz Roja Argentina estamos comprometidas con la salud y el bienestar de toda la poblaciu00f3n frente al coronavirus. Trabajamos muchas horas y volvemos tarde a nuestras casas. Contar con el apoyo de quienes nos rodean es esencial para seguir adelante. Siguiendo todas las medidas de seguridad, ninguna persona es peligrosa. El estigma su00ed.