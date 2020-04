MendozAprende desde las 19: médica mendocina que atiende casos de Covid-19

View this post on Instagram

Hoy en S.O.S Liveu2063 ud83dudd56 19hs- Celeste Guerrerou2063 Mu00e9dica infectu00f3loga del Hospital Espau00f1olu2063 u2063 Hablaremos acerca de su experiencia personal, la situaciu00f3n de los mu00e9dicos en el hospital, evoluciu00f3n de los pacientes y tratamientos para la Covid-19u2063 u2063 ud83dudc49 En conversaciu00f3n con @felicitasoyhenart la Dra. @mcele.g tambiu00e9n nos daru00e1 recomendaciones para evitar el contagio y su opiniu00f3n respecto a la necesidad de utilizar barbijosu2063 u2063 #MendozAprende ud83dudca1u2063 @capacitamendoza