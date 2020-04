Luz Larenn: "Un libro puede ser la gran compañía en el aislamiento"

View this post on Instagram

Enrica y Oscar / du00eda 10: Cuando u00e9ramos ju00f3venes nos casu00e1bamos puras y castas. Al menos mayormente las mujeres, o eso la sociedad queru00eda creer. Bueno, tambiu00e9n era comu00fan que algu00fan noviecito te pidiera la pruebita de amor. Esa, que nos convertu00eda en ya no puras ni castas, mu00e1s bien todo lo contrario. Oscar me respetu00f3 siempre, jamu00e1s me tratu00f3 de forma desigual por ser mujer. Eso siempre lo valoru00e9 porque mis amigas... u00a1Dios me libre! Han tenido cada marido que hoy creo que mu00e1s de una saliu00f3 a la vida finalmente luego de la viudez. Como sea, la pruebita de amor nunca me la pidieron pero podru00eda decirles que hoy, despuu00e9s de diez du00edas de estar confinados de manera obligatoria, esto cuenta como una tesis. No es que haya llegado a hacer una en mi vida. Comencu00e9 a estudiar en la escuela de seu00f1oritas pero luego quedu00e9 embarazada del primero, y bueno, tuve que elegir. Oscar me alentaba para que continuase, u00a1u00e9l sabu00eda que me encantaba! Pero yo queru00eda dedicarme a la familia. Asu00ed habu00eda sido criada y ya saben como dicen... la familia tira. Despuu00e9s de cincuenta y dos au00f1os de casados, me animo a decir que me habru00eda encantado llegar pura y casta a mi matrimonio con Oscar. Es lo u00fanico que no sabe de mu00ed, que tuve un primer amor, Osvaldo. Su00ed, ustedes diru00e1n: parece que queru00eda acumular nombres propios con la letra O. Pero no, nada de eso, ambos han sido importantu00edsimos en mi vida. Claro que Osvaldo duru00f3 poco, u00a1habru00eda sido un escu00e1ndalo! Ayer, hoy y siempre estaru00e1 mal visto enredarse con un amigo de tus padres que no solo me doblaba en edad sino que tenu00eda hijos contemporu00e1neos. Oscar me pregunta quu00e9 quiero comer. Yo le responderu00eda -a vos, mi cielo- pero ya no podemos darnos el lujo de esas cosas. Al menos no tan a menudo. u00c9l tiene una rodilla destruida y yo con mi cadera no doy pie con bola. Mientras pongo un casette de boleros que me grabu00f3 mi hija veinte au00f1os atru00e1s, lo miro. En una de esas levantu00f3 vista y me vio. Luego me sonriu00f3, y hoy, despuu00e9s de cincuenta y dos au00f1os de casados mu00e1s dos de novios doy fe que sigo tan enamorada como el primer du00eda.